中職／費嫂大啖寶島美食 這一味擊敗小籠包

守護者隊台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）的太太漢娜（Hanna Fairchild）上周來台，今天現身中華職棒官方吉祥物「歐告」見面會，在會上大啖台灣小吃的她對甜不辣驚為天人，甚至擊敗原本喜愛的小籠包。

經典賽知名度大增的漢娜，上周來台後吃了不少台灣美食，今天在主辦單位安排下嘗試了鼎泰豐的招牌小籠包，還吃了甜不辣、奶油酥餅和脆皮甜甜圈，她也化身美食家，每一道都滿滿稱讚，還會推薦理想的搭配方式。

身為「台中媳婦」的漢娜吃到奶油酥餅時評價，這道台灣傳統甜點不會太甜，奶油味剛好，內餡和外皮有完美的結合，「搭上咖啡或茶就會很完美。」

漢娜也透露，在美國時就很愛吃鼎泰豐，不過今天首次吃到甜不辣被豐富的層次驚豔，若要推薦會首選甜不辣。

品嚐美食中間，漢娜不忘喝一口珍奶，完全融入台灣美食文化。