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中職／歐告單膝下跪獻17號玩偶 費嫂笑開懷

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
「費嫂」漢娜和中職吉祥物歐告相見歡。記者林俊良／攝影
「費嫂」漢娜和中職吉祥物歐告相見歡。記者林俊良／攝影

守護者隊台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）今年經典賽打出亮眼成績，他的太太「費嫂」漢娜（Hanna Fairchild）也成球場「嬌點」，上周受邀來台後今天更和中華職棒官方吉祥物「歐告」見面會上相見歡，歐告還送上精心準備的自身布偶，讓漢娜露出燦笑。

穿著深色「Team Taiwan」球衣亮相的漢娜，上周已經在味全龍主場天母棒球場感受到「台式應援」，她笑說超愛充滿活力的台灣加油方式，和美國完全不同，沒有親身體會很難感受這樣的台式應援熱情，或許美國也能從中學習。

東京看球時就「歐告」娃娃不離身，今天漢娜也和本尊相見歡，歐告還單膝下跪，獻上明天開始限量販售的玩偶給漢娜；布偶還穿著費爾柴德效力中華隊穿的17號球衣，超萌模樣讓漢娜再度笑開懷。

中職這次推出穿著17號球衣的歐告玩偶和鑰匙圈，布偶售價1070元、鑰匙圈要價600元，總共限量只有6千隻。中華職棒會長蔡其昌透露，之前的歐告布偶已經賣破超過7萬隻，這次在台下看到公告才知費仔球衣版歐告的限量數字，相信「供不應求」，他笑說：「聯盟又要害我被球迷罵。」

蔡其昌還透露，歐告擁有高人氣，有球迷「敲碗」想幫歐告還衣服，聯盟商品部預計今年明星賽前滿足球迷期待；蔡其昌也特別感謝球迷對歐告的支持，並允諾販售商品的收入會用在棒球上，「希望讓環境愈來愈好。」

「費嫂」漢娜和歐告一同展示穿著17號球衣的歐告玩偶和鑰匙圈。記者林俊良／攝影
「費嫂」漢娜和歐告一同展示穿著17號球衣的歐告玩偶和鑰匙圈。記者林俊良／攝影

「費嫂」漢娜和中職吉祥物歐告相見歡。記者林俊良／攝影
「費嫂」漢娜和中職吉祥物歐告相見歡。記者林俊良／攝影

「費嫂」漢娜開心展示穿著17號球衣的歐告玩偶和鑰匙圈。記者林俊良／攝影
「費嫂」漢娜開心展示穿著17號球衣的歐告玩偶和鑰匙圈。記者林俊良／攝影

台美 中華隊 東京

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