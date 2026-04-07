快訊

鋒面+東北季風夾擊！今天雨勢最劇烈 明天這時才趨緩

準時炸伊朗？美媒：川普「像瘋狗」連名稱都想好 見正面訊號才延期

曾敬驊爆戀愛ing！秘戀超正美妝網紅「互相追蹤」 疑似已見過岳母

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／徐若熙8日先發迎戰西武 警戒打者依然是林安可

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
徐若熙。 中央社
徐若熙。 中央社

徐若熙在日職初登板以6局無失分好投奪勝，第二場出賽日期確定，將在台灣時間明天下午5點於主場福岡巨蛋面對西武獅，也有望與林安可上演「台灣內戰」，徐若熙也點名林安可需要特別留意。事實上，林安可就是全中職唯一打過徐若熙2轟的選手。

迎戰明天與西武一戰，徐若熙表示，重點是延續上一場的好感覺，投出自己應有的內容，因此會以平常心應戰，不會有特別的改變。

徐若熙也提到，因為是第一次碰到西武，會在比賽中觀察打者反應，一邊做出調整，「因為幾乎都是第一次對戰的打者，以全力以赴的心態，一個一個去解決。」

近期多擔任西武四棒的林安可，當然是徐若熙最熟悉的打者，在中職過招22打數被敲6安打，包括2發全壘打；徐若熙生涯僅挨9轟，林安可是唯一兩度面對他開砲的選手。

中職 林安可 西武獅 徐若熙 軟銀

延伸閱讀

日職／成績在洋砲排中段班 林安可還需加強得點圈及長打力

日職／球評分析林安可擊球速度一流 每場1安還未發揮潛力

中職／郭郁政等久違勝投很緊張 奪MVP搭車感覺像日本

中職／林安可先發守備連8場敲安 宋家豪投1局中繼成功

相關新聞

日職／徐若熙8日先發迎戰西武 警戒打者依然是林安可

徐若熙在日職初登板以6局無失分好投奪勝，第二場出賽日期確定，將在台灣時間明天下午5點於主場福岡巨蛋面對西武獅，也有望與林安可上演「台灣內戰」，徐若熙也點名林安可需要特別留意。事實上，林安可就是全中職唯一打過徐若熙2轟的選手。

中職／外野3獅開砲含田子杰生涯首轟 獅隊奪第4勝獨居龍頭

統一獅作客台中洲際棒球場對上中信兄弟，外野3獅朱迦恩、田子杰、邱智呈各轟出一發全壘打，幫助球隊以9：4搶下勝利，獅隊收下近期三連勝，開季戰績4勝1敗獨居聯盟龍頭。

中職／轉換身分一樣會全力以赴 「我還是林哲瑄」

卸下球員身分，林哲瑄無縫接軌教練生涯，明天就要回歸二軍教練團，他說：「接下來轉換身分，一樣會全力以赴，身分轉變了，但我還是林哲瑄。」

中職／盼記憶中是不想輸的自己 林哲瑄引退致謝「股癌」嘴角失守

林哲瑄在37歲之齡卸下選手身分，今天在新莊棒球場長情告別，「沒有想過這一天會來得這麼快，轉眼間已經要告別。」一一道謝棒球生涯中遇到的每個人，也向球迷喊話，希望留在大家記憶中的自己，是球場上那個永遠不服輸、永遠想再拚的自己。

中職／高國輝憶隊長任內有他當好幫手 「哲瑄懂我的想法」

林哲瑄引退儀式今天賽後在新莊棒球場登場，富邦悍將球團為他準備滿滿驚喜，許多好友都在影片中獻聲，包括陳禹勳、郭嚴文、林智勝、鄭凱文、胡金龍、郭泓志、富藍戈、田澤純一、稻葉篤紀等人，以及悍將「豪朋游」組合，陳仕朋、江國豪、游霆崴調皮向林哲瑄喊話：「你在二軍，我們不會想一直見到你。」

中職／張奕沒盜走勝投還是盜走勝利 光總：希望每場都上

在林哲瑄引退儀式舉辦的日子，富邦悍將隊今天打到延長10局以5：4力克中信兄弟隊，「勝投怪盜」張奕這一次沒有盜走勝投，但還是為球隊盜走勝利，總教練後藤光尊賽後笑說：「這樣子的話，希望他每場都可以出來丟。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。