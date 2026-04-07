聽新聞
0:00 / 0:00
日職／徐若熙8日先發迎戰西武 警戒打者依然是林安可
徐若熙在日職初登板以6局無失分好投奪勝，第二場出賽日期確定，將在台灣時間明天下午5點於主場福岡巨蛋面對西武獅，也有望與林安可上演「台灣內戰」，徐若熙也點名林安可需要特別留意。事實上，林安可就是全中職唯一打過徐若熙2轟的選手。
迎戰明天與西武一戰，徐若熙表示，重點是延續上一場的好感覺，投出自己應有的內容，因此會以平常心應戰，不會有特別的改變。
徐若熙也提到，因為是第一次碰到西武，會在比賽中觀察打者反應，一邊做出調整，「因為幾乎都是第一次對戰的打者，以全力以赴的心態，一個一個去解決。」
近期多擔任西武四棒的林安可，當然是徐若熙最熟悉的打者，在中職過招22打數被敲6安打，包括2發全壘打；徐若熙生涯僅挨9轟，林安可是唯一兩度面對他開砲的選手。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。