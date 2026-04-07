日職／徐若熙8日先發迎戰西武 警戒打者依然是林安可

徐若熙在日職初登板以6局無失分好投奪勝，第二場出賽日期確定，將在台灣時間明天下午5點於主場福岡巨蛋面對西武獅，也有望與林安可上演「台灣內戰」，徐若熙也點名林安可需要特別留意。事實上，林安可就是全中職唯一打過徐若熙2轟的選手。

迎戰明天與西武一戰，徐若熙表示，重點是延續上一場的好感覺，投出自己應有的內容，因此會以平常心應戰，不會有特別的改變。

徐若熙也提到，因為是第一次碰到西武，會在比賽中觀察打者反應，一邊做出調整，「因為幾乎都是第一次對戰的打者，以全力以赴的心態，一個一個去解決。」

近期多擔任西武四棒的林安可，當然是徐若熙最熟悉的打者，在中職過招22打數被敲6安打，包括2發全壘打；徐若熙生涯僅挨9轟，林安可是唯一兩度面對他開砲的選手。