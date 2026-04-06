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中職／轉換身分一樣會全力以赴 「我還是林哲瑄」

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中職／轉換身分一樣會全力以赴 「我還是林哲瑄」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場舉辦。記者陳正興／攝影
林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場舉辦。記者陳正興／攝影

卸下球員身分，林哲瑄無縫接軌教練生涯，明天就要回歸二軍教練團，他說：「接下來轉換身分，一樣會全力以赴，身分轉變了，但我還是林哲瑄。」

富邦悍將隊今天在賽後為他舉辦引退儀式，林哲瑄數度整理思緒，完成準備好的引退感言。被問到若用一個詞註解生涯會是哪個詞？他想了一下回答：「應該是『拚』吧！」他坦言，有時會想為什麼要那麼拚命，但自己一直以來學到的都是不能怠慢，生涯都是全力以赴去面對每一球，把自己都奉獻給了棒球，「想跟自己說聲辛苦了。」

林哲瑄感性說，「我最喜歡的是棒球，在身體還可以的狀況下，希望可以用盡全力拚到最後，直到自己不行。」

悍將今天幾乎全員相挺，二軍選手也搭巴士北上，不缺席「蝦哥」引退場合，林哲瑄也說：「真的很感謝他們，特地為我搭車上來。」他計畫在明天早上開車南下，回歸二軍教練團。

引退儀式上的有趣畫面出現在「股癌」謝孟恭的現身，林哲瑄說自己從小到大沒什麼在追偶像，但聽他的東西，讓自己很有感觸，「球場上有低潮、有負面情緒，他的個性很灑脫，想講什麼就講什麼，很樂觀面對每件事，我也應該向他學習。」

兩人先前僅在IG加過好友，林哲瑄2023年受傷時，有收到他的祝福影片，這回自己引退，4日就已經提前聽陳真「暴雷」說謝孟恭會來，林哲瑄笑說：「本來沒很緊張，知道他要來，突然腦袋一片空白。」

林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場舉辦。記者陳正興／攝影
林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場舉辦。記者陳正興／攝影

林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場舉辦。記者陳正興／攝影
林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場舉辦。記者陳正興／攝影

林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場舉辦。記者陳正興／攝影
林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場舉辦。記者陳正興／攝影

林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場舉辦。記者陳正興／攝影
林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場舉辦。記者陳正興／攝影

富邦悍將 林哲瑄 中職

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