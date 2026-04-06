中職／盼記憶中是不想輸的自己 林哲瑄引退致謝「股癌」嘴角失守

林哲瑄在37歲之齡卸下選手身分，今天在新莊棒球場長情告別，「沒有想過這一天會來得這麼快，轉眼間已經要告別。」一一道謝棒球生涯中遇到的每個人，也向球迷喊話，希望留在大家記憶中的自己，是球場上那個永遠不服輸、永遠想再拚的自己。

林哲瑄首先提到「牛爸」陳献榮，他說：「謝謝牛爸，時常叮嚀著我打球應有的品行與態度，高中總是被你罵最兇的那個，也因為有你時常提醒，我才能磨練出不服輸的性格，成為現在的林哲瑄。」

林哲瑄一一道出自己的職棒生涯，包括18歲那一年，帶著夢想前往美國，「過程很辛苦，很難用言語形容，很多時候只能躲在房間自己哭。」他慶幸自己加入的是紅襪，在這支球隊感受到自己被當成家人，也在那裡學到全力以赴、人際相處等。

林哲瑄從義大犀牛隊展開中職征程，隨球隊易主成為「悍將」一員，林哲瑄說：「走到這一步，我非常感謝富邦悍將球團給我的信任與包容，讓我可以毫不保留在草皮上做我喜愛的事情，也謝謝大董、二董、Joyce對球隊無私的支持。」

最逗趣的感謝給了「股癌」謝孟恭，林哲瑄自己說著說著都忍不住嘴角失守，「謝謝你在我所有開車往返球場的時刻，用你的聲音陪伴我，尤其是在我在球場遇到低潮、感到迷惘時，是你的分享讓我找回理性，讓我重新找到正向的自己。」更向他許願，「希望你可以用川普的聲音祝富邦悍將總冠軍。」謝孟恭今天也到場送上自己的著作，祝福林哲瑄在球場上、在投資市場都能保持自己的節奏。

林哲瑄說：「現在真的是要轉身的時刻，球衣會脫下、比賽會結束，會永遠記得永遠拚命奔跑在外野的時刻。」他向球迷感性喊話，「如果可以，希望你們記得的不是成績，而是在場上永遠不想輸、想要再拚一次的我。謝謝棒球，讓我成為現在的我。」

林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場登場。記者陳正興／攝影

林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場登場，家人們都到場見證重要時刻。記者陳正興／攝影

林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場登場。記者陳正興／攝影

林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場登場。記者陳正興／攝影