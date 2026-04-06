快訊

中職／轉換身分一樣會全力以赴 「我還是林哲瑄」

整理包／鄭習會預計本周登場 歷次國共領導人會晤都談了什麼？指標看點一覽

明全台降溫有雨…中部以北「防劇烈天氣」 周四起回暖上看30度

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／盼記憶中是不想輸的自己 林哲瑄引退致謝「股癌」嘴角失守

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場登場，「股癌」謝孟恭到場獻上祝福。記者陳正興／攝影
林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場登場，「股癌」謝孟恭到場獻上祝福。記者陳正興／攝影

林哲瑄在37歲之齡卸下選手身分，今天在新莊棒球場長情告別，「沒有想過這一天會來得這麼快，轉眼間已經要告別。」一一道謝棒球生涯中遇到的每個人，也向球迷喊話，希望留在大家記憶中的自己，是球場上那個永遠不服輸、永遠想再拚的自己。

林哲瑄首先提到「牛爸」陳献榮，他說：「謝謝牛爸，時常叮嚀著我打球應有的品行與態度，高中總是被你罵最兇的那個，也因為有你時常提醒，我才能磨練出不服輸的性格，成為現在的林哲瑄。」

林哲瑄一一道出自己的職棒生涯，包括18歲那一年，帶著夢想前往美國，「過程很辛苦，很難用言語形容，很多時候只能躲在房間自己哭。」他慶幸自己加入的是紅襪，在這支球隊感受到自己被當成家人，也在那裡學到全力以赴、人際相處等。

林哲瑄從義大犀牛隊展開中職征程，隨球隊易主成為「悍將」一員，林哲瑄說：「走到這一步，我非常感謝富邦悍將球團給我的信任與包容，讓我可以毫不保留在草皮上做我喜愛的事情，也謝謝大董、二董、Joyce對球隊無私的支持。」

最逗趣的感謝給了「股癌」謝孟恭，林哲瑄自己說著說著都忍不住嘴角失守，「謝謝你在我所有開車往返球場的時刻，用你的聲音陪伴我，尤其是在我在球場遇到低潮、感到迷惘時，是你的分享讓我找回理性，讓我重新找到正向的自己。」更向他許願，「希望你可以用川普的聲音祝富邦悍將總冠軍。」謝孟恭今天也到場送上自己的著作，祝福林哲瑄在球場上、在投資市場都能保持自己的節奏。

林哲瑄說：「現在真的是要轉身的時刻，球衣會脫下、比賽會結束，會永遠記得永遠拚命奔跑在外野的時刻。」他向球迷感性喊話，「如果可以，希望你們記得的不是成績，而是在場上永遠不想輸、想要再拚一次的我。謝謝棒球，讓我成為現在的我。」

林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場登場。記者陳正興／攝影
林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場登場。記者陳正興／攝影

林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場登場，家人們都到場見證重要時刻。記者陳正興／攝影
林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場登場，家人們都到場見證重要時刻。記者陳正興／攝影

林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場登場。記者陳正興／攝影
林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場登場。記者陳正興／攝影

林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場登場。記者陳正興／攝影
林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場登場。記者陳正興／攝影

林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場登場，家人們都到場見證重要時刻。記者陳正興／攝影
林哲瑄引退儀式今天在新莊棒球場登場，家人們都到場見證重要時刻。記者陳正興／攝影

林哲瑄 中職

延伸閱讀

中職／高國輝憶隊長任內有他當好幫手 「哲瑄懂我的想法」

中職／滿場！林哲瑄引退賽2場22801人進場 新莊打3場全數破萬

中職／林哲瑄旅美跑壘遭「震撼教育」修正態度 盼傳承拚戰精神

中職／吞止痛藥完成生涯最終戰 林哲瑄不捨球場「盡力了已滿足」

相關新聞

中職／轉換身分一樣會全力以赴 「我還是林哲瑄」

卸下球員身分，林哲瑄無縫接軌教練生涯，明天就要回歸二軍教練團，他說：「接下來轉換身分，一樣會全力以赴，身分轉變了，但我還是林哲瑄。」

中職／盼記憶中是不想輸的自己 林哲瑄引退致謝「股癌」嘴角失守

林哲瑄在37歲之齡卸下選手身分，今天在新莊棒球場長情告別，「沒有想過這一天會來得這麼快，轉眼間已經要告別。」一一道謝棒球生涯中遇到的每個人，也向球迷喊話，希望留在大家記憶中的自己，是球場上那個永遠不服輸、永遠想再拚的自己。

中職／慘…兄弟谷底還在下跌 悍將延長10局賞他們4連敗

中信兄弟隊的谷底還沒跌到最深處，今天在新莊棒球場4：3領先失守，呂彥青第8局登板遭到追平，延長10局上兄弟在無人出局、滿壘局面1分未得，10局下就由林岳谷的高飛犧牲打結束比賽，悍將以5：4贏球，兄弟吞下4連敗。

中職／滿場！林哲瑄引退賽2場22801人進場 新莊打3場全數破萬

富邦悍將隊今天賽後將為林哲瑄舉辦引退儀式，今天新莊棒球場湧入1萬1600人，本季新莊已賽3場，全數破萬人進場。

日職／球評分析林安可擊球速度一流 每場1安還未發揮潛力

日本職棒新球季開打11天，西武獅隊台灣好手林安可出賽8場，打擊率2成50、還未開轟，日職專欄作家中島大輔指出，西武目前戰績不佳，這位台灣強棒每場只能揮出1支安打，他的擊球速度一流，教練團寄予厚望。

中職／外野3獅開砲含田子杰生涯首轟 獅隊奪第4勝獨居龍頭

統一獅作客台中洲際棒球場對上中信兄弟，外野3獅朱迦恩、田子杰、邱智呈各轟出一發全壘打，幫助球隊以9：4搶下勝利，獅隊收下近期三連勝，開季戰績4勝1敗獨居聯盟龍頭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。