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中職／高國輝憶隊長任內有他當好幫手 「哲瑄懂我的想法」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
高國輝(左)與林哲瑄相擁。 記者陳正興／攝影
高國輝(左)與林哲瑄相擁。 記者陳正興／攝影

林哲瑄引退儀式今天賽後在新莊棒球場登場，富邦悍將球團為他準備滿滿驚喜，許多好友都在影片中獻聲，包括陳禹勳、郭嚴文、林智勝、鄭凱文、胡金龍、郭泓志、富藍戈、田澤純一、稻葉篤紀等人，以及悍將「豪朋游」組合，陳仕朋、江國豪、游霆崴調皮向林哲瑄喊話：「你在二軍，我們不會想一直見到你。」

富邦球團及眾多親友們今天為他準備多項引退禮物，由「二董」蔡明興為他送上Apple Watch，領隊陳昭如和副領隊林威助準備花束和教練棒，傳奇洋投羅力送上他的生涯紀錄版，「牛爸」陳献榮準備行李袋，祝福他的退役生活。

影片中，郭泓志的祝福滿滿幽默感，他說兩人在場上有兩個相同點，一是在場上不服輸，二是顏值都有幫球隊加到分數，還不忘幫自己爭取，「希望有機會安排髮香區，讓我有機會去幫富邦加油。」

生涯回顧影片中，高國輝想起兩人第一次在北京奧運8搶3資格賽一起披上國家隊戰袍，「老實講，那時覺得他話不多，和現在不太一樣，呵呵呵呵。」他說當時印象最深就是「那個學弟臂力那麼好」，也知道他在三項一級賽事都打過全壘打，「這真的滿難，以他的角色來說。」

高國輝也提到，自己當隊長時，林哲瑄扮演重要角色，「滿常輔助我與隊友間的溝通，他也知道我的想法，會call大家一起完成一件事，對我來說是很好的幫手。」

高國輝(左)與林哲瑄。 記者陳正興／攝影
高國輝(左)與林哲瑄。 記者陳正興／攝影

陳仕朋 高國輝 林威助

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