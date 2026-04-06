中職／張奕沒盜走勝投還是盜走勝利 光總：希望每場都上

在林哲瑄引退儀式舉辦的日子，富邦悍將隊今天打到延長10局以5：4力克中信兄弟隊，「勝投怪盜」張奕這一次沒有盜走勝投，但還是為球隊盜走勝利，總教練後藤光尊賽後笑說：「這樣子的話，希望他每場都可以出來丟。」

悍將今天在先發投手江國豪只投2.1局的情況下，搶下這場勝利，牛棚投手有亮點，第二任投手石梓霖在滿壘局面上場成功止血，最終中繼2.2局被敲2安打、無失分，為戰局踩住煞車。

雙方4：4延長戰線，廖任磊把關10局上被首位打者王政順敲安，再出現四壞保送，兄弟在滿壘嗆司連兩棒啟用代打，陳俊秀打向一壘方向的滾地球，范國宸策動「3-2-3」雙殺守備，曾頌恩遭到三振，悍將成功拆解巨大危機，讓悍將帶著極高氣勢進入10局下。

談到10局上的危機，後藤表示，「雖然有嚇了一跳，還是很信任他，滿壘最後還是守住，是很好的結果。」他也提到，廖任磊到現在還沒投過需要這麼大責任的位置，「希望藉由這種比賽，可以增加他的經驗，未來有更好的成長。」

有趣的是，張奕此役8局上登板，把關1局無失分，悍將隨即在8局下追平，被問到張奕是否真有什麼魔力？後藤笑說：「可能要問本人。」