中職／賽前說要為林哲瑄拿單場MVP 范國宸兌現承諾卻哭了

富邦悍將隊今天又完成一場逆轉勝，打到延長10局以5：4擊敗中信兄弟隊，范國宸單場雙安、兩分打點，包括首局的兩分砲，以及延長10局的關鍵安打，完成賽前說好要為林哲瑄拿單場MVP的承諾，賽後哭得唏哩嘩啦，也讓林哲瑄忍不住說：「今天不能哭欸！」

悍將此役前3分都由全壘打進帳，先是第一局范國宸兩分砲、第三局張育成陽春砲，3：4落後局面，8局下面對呂彥青，由王念好二壘打、葉子霆一壘打串聯攻下追平分。

雙方4：4延長戰線，廖任磊把關10局上被首位打者王政順敲安，再出現四壞保送，兄弟在滿壘嗆司連兩棒啟用代打，陳俊秀打向一壘方向的滾地球，范國宸策動「3-2-3」雙殺守備，曾頌恩遭到三振，悍將成功拆解巨大危機，讓悍將帶著極高氣勢進入10局下，范國宸先敲安打，林岳谷敲出高飛犧牲打送回再見分。

范國宸兩支安打都關鍵，獲選為單場MVP，賽後與林哲瑄一起站上頒獎台，講一講忍不住眼淚。范國宸說：「滿神奇，賽前跟他說我會拿MVP，他就說『你要拿一個MVP送我』，很有感觸。」范國宸說，「今天是很特別的日子，很開心今天可以贏球，其他都不重要，可以贏球就是給他最好的禮物。」

談到10局上的關鍵雙殺守備，范國宸表示，「那球真的是滿快，趨前守備，很久沒有看到打出來這麼快的球，一度以為自己已經漏掉，在自己身體旁邊接到，接到看了一下確定在手套，趕快丟本壘，就是一個瞬間，很開心自己有專注到最後一刻。」當下他也提醒廖任磊，危機還沒解除，「兩出局，對方又換代打，還是可能一棒打下分數，提醒磊哥，專注把這局守下來，再來歡呼吶喊。」