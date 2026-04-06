快訊

白宮官員回應45天停火計畫 「討論中但川普尚未批准」

獨／遭投資詐騙慘欠上億 美魔女堅持不離婚…陪夫還清巨債

中職／慘…兄弟谷底還在下跌 悍將延長10局賞他們4連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／賽前說要為林哲瑄拿單場MVP 范國宸兌現承諾卻哭了

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
范國宸拿下單場MVP，完成賽前給林哲瑄的承諾，自己先哭了。記者陳正興／攝影
范國宸拿下單場MVP，完成賽前給林哲瑄的承諾，自己先哭了。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊今天又完成一場逆轉勝，打到延長10局以5：4擊敗中信兄弟隊，范國宸單場雙安、兩分打點，包括首局的兩分砲，以及延長10局的關鍵安打，完成賽前說好要為林哲瑄拿單場MVP的承諾，賽後哭得唏哩嘩啦，也讓林哲瑄忍不住說：「今天不能哭欸！」

悍將此役前3分都由全壘打進帳，先是第一局范國宸兩分砲、第三局張育成陽春砲，3：4落後局面，8局下面對呂彥青，由王念好二壘打、葉子霆一壘打串聯攻下追平分。

雙方4：4延長戰線，廖任磊把關10局上被首位打者王政順敲安，再出現四壞保送，兄弟在滿壘嗆司連兩棒啟用代打，陳俊秀打向一壘方向的滾地球，范國宸策動「3-2-3」雙殺守備，曾頌恩遭到三振，悍將成功拆解巨大危機，讓悍將帶著極高氣勢進入10局下，范國宸先敲安打，林岳谷敲出高飛犧牲打送回再見分。

范國宸兩支安打都關鍵，獲選為單場MVP，賽後與林哲瑄一起站上頒獎台，講一講忍不住眼淚。范國宸說：「滿神奇，賽前跟他說我會拿MVP，他就說『你要拿一個MVP送我』，很有感觸。」范國宸說，「今天是很特別的日子，很開心今天可以贏球，其他都不重要，可以贏球就是給他最好的禮物。」

談到10局上的關鍵雙殺守備，范國宸表示，「那球真的是滿快，趨前守備，很久沒有看到打出來這麼快的球，一度以為自己已經漏掉，在自己身體旁邊接到，接到看了一下確定在手套，趕快丟本壘，就是一個瞬間，很開心自己有專注到最後一刻。」當下他也提醒廖任磊，危機還沒解除，「兩出局，對方又換代打，還是可能一棒打下分數，提醒磊哥，專注把這局守下來，再來歡呼吶喊。」

陳俊秀 張育成 中職

延伸閱讀

中職／慘…兄弟谷底還在下跌 悍將延長10局賞他們4連敗

中職／吞止痛藥完成生涯最終戰 林哲瑄不捨球場「盡力了已滿足」

中職／郭郁政等久違勝投很緊張 奪MVP搭車感覺像日本

中職／林哲瑄引退賽「如願」敲1安、1次守備機會 2局上退場正式謝幕

相關新聞

中職／慘…兄弟谷底還在下跌 悍將延長10局賞他們4連敗

中信兄弟隊的谷底還沒跌到最深處，今天在新莊棒球場4：3領先失守，呂彥青第8局登板遭到追平，延長10局上兄弟在無人出局、滿壘局面1分未得，10局下就由林岳谷的高飛犧牲打結束比賽，悍將以5：4贏球，兄弟吞下4連敗。

中職／滿場！林哲瑄引退賽2場22801人進場 新莊打3場全數破萬

富邦悍將隊今天賽後將為林哲瑄舉辦引退儀式，今天新莊棒球場湧入1萬1600人，本季新莊已賽3場，全數破萬人進場。

日職／球評分析林安可擊球速度一流 每場1安還未發揮潛力

日本職棒新球季開打11天，西武獅隊台灣好手林安可出賽8場，打擊率2成50、還未開轟，日職專欄作家中島大輔指出，西武目前戰績不佳，這位台灣強棒每場只能揮出1支安打，他的擊球速度一流，教練團寄予厚望。

中職／王柏融單場雙響砲屠獅 雄鷹負擔受傷球迷醫療和保險理賠

「大王」王柏融暌違2885天再度單場雙響砲，攻下5分打點，台鋼雄鷹隊今天在高雄澄清湖球場以7：4擊敗統一獅隊，新球季主場首戰開紅盤，也讓獅隊終止3連勝。

中職／外野3獅開砲含田子杰生涯首轟 獅隊奪第4勝獨居龍頭

統一獅作客台中洲際棒球場對上中信兄弟，外野3獅朱迦恩、田子杰、邱智呈各轟出一發全壘打，幫助球隊以9：4搶下勝利，獅隊收下近期三連勝，開季戰績4勝1敗獨居聯盟龍頭。

中職／兄弟破球團史最慢第2勝M1 原紀錄來自林威助卸任球季

中信兄弟隊開季不順，吞下3連敗後，目前以1勝5敗居聯盟爐主，今天要在本季第7場比賽挑戰入手第2勝，如果還是贏不了，將打破2023年林威助保持的球團史開季最慢第2勝紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。