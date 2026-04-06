中職／慘…兄弟谷底還在下跌 悍將延長10局賞他們4連敗

中信兄弟隊的谷底還沒跌到最深處，今天在新莊棒球場4：3領先失守，呂彥青第8局登板遭到追平，延長10局上兄弟在無人出局、滿壘局面1分未得，10局下就由林岳谷的高飛犧牲打結束比賽，悍將以5：4贏球，兄弟吞下4連敗。

悍將由江國豪先發只撐2.1局，被敲7安打、失4分（責失3分），第二局因黃韋盛一壘打、王政順二壘打串聯掉分，第三局面對前五位打者都沒解決，許庭綸敲內野安打、江坤宇因捕手失誤上壘，王威晨補上三分砲，後續還被詹子賢敲二壘打以及2次保送，讓悍將決定提前啟動換投。

第二任投手石梓霖成為亮點，在滿壘局面上場成功止血，最終中繼2.2局被敲2安打、無失分，為戰局踩住煞車。

兄弟先發投手鄭浩均以94球先發6局，被敲6安打，送出8次三振，丟掉3分都是因為全壘打，分別為第一局范國宸兩分砲、第三局張育成陽春砲。

悍將以3：4落後進入後段戰，7局下錯過滿壘機會，8局下面對呂彥青，仍由王念好二壘打、葉子霆一壘打串聯攻下追平分。

雙方4：4延長戰線，廖任磊把關10局上被首位打者王政順敲安，再出現四壞保送，兄弟在滿壘嗆司連兩棒啟用代打，陳俊秀打向一壘方向的滾地球，范國宸策動「3-2-3」雙殺守備，曾頌恩遭到三振，悍將成功拆解巨大危機，讓悍將帶著極高氣勢進入10局下，范國宸先敲安打，林岳谷敲出高飛犧牲打送回再見分。

兄弟輸球後，開季打了7場比賽，吞下1勝6敗，已確定打破球團史最慢第2勝入手紀錄。

記者陳正興／攝影

廖任磊自己造成的危機自己解決。記者陳正興／攝影

王威晨第三局敲出三分砲。記者陳正興／攝影