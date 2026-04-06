中職／雄鷹「大王」雙響炮屠獅 外野女球迷遭全壘打K中頭部送醫

台鋼雄鷹今天在澄清湖棒球場對上統一獅，「大王」王柏融暌違2885天單場轟出雙響砲，攻下5分打點，助雄鷹隊以7：4擊敗獅隊，拿下新球季主場首勝，但王柏融敲出第二支全壘打時，球飛向外野，不偏不倚K中一名年約40歲的女球迷頭部致受傷被送醫。

雄鷹球團指出，被球擊中的外野球迷，已由球團人員陪同緊急送醫，球團將提供相關醫療協助，並負擔所有醫療費用及保險理賠事宜，後續也將持續關心球迷恢復狀況。

澄清湖棒球場今天下午進行台鋼雄鷹隊和統一獅的球賽，球場湧進1萬6706名觀眾，改寫雄鷹高雄主場最多觀眾紀錄。

王柏融首局轟出右外野兩分砲，第3局王博玄安打、魔鷹獲保送，王柏融上場大棒一揮，又擊出右外野3分砲，成為王柏融繼2018年5月13日桃猿隊時期對富邦悍將隊之戰後，再度締造單場雙響砲紀錄，中職生涯7年累積98支全壘打。

王柏融單場雙響炮助攻雄鷹最後以7：4擊敗獅隊，但第二支全壘打轟出時，球飛向外野，當場擊中坐在外野觀眾席上的一名年約40歲女球迷的頭部，讓她痛得抱頭倒地。

高市消防局指出，今天傍晚4時55分接獲球場通報有女球迷被球擊中受傷，派遣救護車抵達現場，發現傷者頭部外傷，但意識清楚，已將傷者送往高雄長庚治療。