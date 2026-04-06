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中職／魔爾曼投手戰拚贏鋼龍 李勛傑界外飛球攻下勝利打點

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中華職棒樂天桃猿隊6日作客天母球場交手味全龍隊，桃猿洋投魔爾曼（Kyle Marman）（圖）主投7局僅被敲出4支安打、送出6次三振、無失分，完美封鎖龍隊打線，終場桃猿奪勝，魔爾曼也拿下生涯首勝與首度獲選MVP。中央社
中華職棒樂天桃猿隊6日作客天母球場交手味全龍隊，桃猿洋投魔爾曼（Kyle Marman）（圖）主投7局僅被敲出4支安打、送出6次三振、無失分，完美封鎖龍隊打線，終場桃猿奪勝，魔爾曼也拿下生涯首勝與首度獲選MVP。中央社

樂天桃猿隊洋投魔爾曼，今天在天母棒球場有效壓制味全龍隊打線，先發7局未失分，幫助猿隊1：0獲勝，中職生涯首勝到手，獲選單場MVP。

魔爾曼3月31日初登板，對台鋼雄鷹隊先發5.2局失兩分吞敗，今天用85球完成7局任務，被揮出4支安打，投出6次三振，優質先發奪勝，本季防禦率降到1.42； 陳冠宇、朱承洋各投1局，聯手保住勝果，分別拿到本季首場中繼、救援成功。

龍隊洋投鋼龍也繳出優質內容，先發6局被揮出6支安打，投出6次三振，失1分吞下開季2連敗；他效力龍隊6年累積奪三振598次，超越「金臂人」黃平洋（593K），成為隊史三振王。

龍隊最近4場比賽都是1分決定輸贏，賽前對雄鷹3連戰5：4、6：7、2：1，今天龍猿戰唯一攻勢出現在6局上，成晉、陳晨威林泓育連續安打形成滿壘，1出局後李勛傑揮出一壘方向界外高飛球，朱育賢接球後傳向本壘，無法阻擋成晉得分。

李勛傑這一擊形成高飛犧牲打，攻下勝利打點，猿隊最近4連敗後2連勝。

陳晨威 林泓育 中職

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