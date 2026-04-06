中職／王柏融開心分享心情轉變 生涯百轟M2沒想太多

台鋼雄鷹隊今天在高雄澄清湖球場開幕戰開紅盤，以7：4擊敗統一獅隊，「大王」王柏融轟出單場雙響砲，賽後站上單場MVP舞台，他說：「非常開心看到將近滿場球迷，感謝大家為台鋼加油。」

澄清湖球場此役湧進16706名觀眾，寫下雄鷹高雄主場新紀錄，王柏融首局轟出兩分砲，3局下再轟3分砲，讓獅隊先發投手胡智爲毫無招架之力，吞下本季首敗。

王柏融暌違2885天再度單場雙響砲，也是加盟雄鷹後首見，中職生涯7年累積98支全壘打，賽後被問到百轟紀錄只差兩轟，他說：「沒想那麼多。」

2023年結束日職生涯，隔年加盟雄鷹，王柏融表示，今年改變方式，保持好心情，每天開開心心到球場，很有自信享受每場比賽，盡力幫助球隊，希望貢獻更多。

他特別提到春訓期間接受客座教練林仲秋指導，提醒自己不是技術問題，而是心理層面，現在要用不一樣的方式打好每場比賽。