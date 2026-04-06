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中職／王柏融單場雙響砲屠獅 雄鷹負擔受傷球迷醫療和保險理賠

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
王柏融開轟。 台鋼雄鷹提供
王柏融開轟。 台鋼雄鷹提供

「大王」王柏融暌違2885天再度單場雙響砲，攻下5分打點，台鋼雄鷹隊今天在高雄澄清湖球場以7：4擊敗統一獅隊，新球季主場首戰開紅盤，也讓獅隊終止3連勝。

雄鷹首局就點燃攻勢，曾子祐、魔鷹接連揮出二壘打攻下第1分， 王柏融轟出右外野兩分砲，本季首轟出爐，拉大成領先3分。

雄鷹3局下攻勢再起，王博玄安打、魔鷹獲保送， 王柏融轟出右外野3分砲，這是「大王」繼2018年5月13日桃猿隊時期對富邦悍將隊之戰後，再度締造單場雙響砲紀錄，中職生涯7年累積98支全壘打。

王柏融雙響砲的苦主是獅隊先發投手胡智爲，投5局被揮出6支安打、出現4次保送，失6分全是自責分，吞下本季首敗。

王柏融第2支全壘打造成球迷受傷，雄鷹球團指出，被球擊中的外野球迷，已由球團人員陪同緊急送醫，球團將提供相關醫療協助，並負擔所有醫療費用及保險理賠事宜，後續也將持續關心球迷恢復狀況。

雄鷹打完前3局攻下6分，一路領先到比賽結束，王柏融本季第2次獲選單場MVP；洋投後勁先發6局，被揮安打、保送各3，投出8次三振，失兩分只有1分自責，本季戰績2勝、防禦率1.59。

澄清湖球場今天湧進16706名觀眾，改寫雄鷹高雄主場最多觀眾紀錄。

王柏融。 台鋼雄鷹提供
王柏融。 台鋼雄鷹提供

高雄 中職 魔鷹

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