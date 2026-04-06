拳擊／陳念琴挑戰亞錦賽第二金 教練：細節再修正

2026年拳擊亞錦賽在蒙古烏蘭巴托登場，我國共有4名女將打進4強，壓軸上陣的「拳擊女王」陳念琴打到第二回合卻遇跳電意外，電力恢復後比賽沒有繼續進行，直接進入判決，最終陳念琴擊敗印度女將博羅（Ankushita Boro）闖進決賽，但過程讓教練柯文明稱前所未見。

「我們也是第一次遇到這種停電的狀況，還好贏了。」柯文明表示，第一回合陳念琴以3：2佔上風，第二回合才開始1分多鐘就停電，後面沒有繼續比賽，裁判直接評判哪一位選手優勢，第二回合陳念琴獲得5：0壓倒性勝利，第三回合也沒再比，直接判決陳念琴獲勝。

這是陳念琴生涯第三度打進亞錦賽決賽，2019年她在曼谷亞錦賽首度闖決賽「銀恨」，2022年約旦安曼亞錦賽嚐到金牌滋味，今年以頭號種子身份再闖決賽，9日進行的最終戰將和北韓黃孝順（Hyo Sun Hwang，音譯）爭金。

柯文明提到，陳念琴今天整體狀況很不錯，「不管在比賽節奏的掌握，還是攻擊強度，都有達到我們設定的水準，特別是她的企圖心很明確，整體表現是穩定的。在這段時間的訓練與體重控制也都維持得很好，目前身體與比賽狀態都在一個不錯的位置。」

離決賽還有兩天調整時間，柯文明老神在在說，陳念琴是經驗豐富的選手，「接下來這幾天會再針對細節做一些調整與修正，讓整體更穩定，準備迎接決賽。」

中華隊11名選手共有4名女將打進4強，今天日場出賽的郭怡萱和巴黎奧運「金牌拳后」林郁婷雖接連敗給北韓選手仍有銅牌入袋，晚場上陣的女子54公斤級黃筱雯和陳念琴雙雙打進決賽，周四下午1點將挑戰金牌。