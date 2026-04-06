中職／當教練承諾很重要 林漢森想起林哲瑄兒時買車承諾真的兌現了

富邦悍將隊將在今天賽後舉辦林哲瑄引退儀式，賽前邀請他的父親林漢森、「牛爸」陳献榮擔任開球嘉賓。談到兒子的人生下一篇章，林漢森說當教練，承諾很重要，想起兒子小時候童言童語說要幫他買車，在2016年義大犀牛隊奪冠後真的送了他一台車，「就像現在他希望帶富邦走向總冠軍，我希望他也可以做到。」

林哲瑄卸下選手身分，昨天打完最後一戰，今天將在賽後的引退儀式中正式告別，林漢森本以為今天只是來看兒子引退場面，得知要擔任開球嘉賓也嚇了一跳，更感動站在場上看到有那麼多球迷支持哲瑄。

「我知道他受傷後真的很辛苦，」林漢森說，兒子想要退下來，一方面可能因為自己是教練，他也有這方面的想法，「加上球隊很多新秀，『占著茅坑』…」，話才出口，想想不太對，趕緊修正：「在那個（選手）位置，可能影響其他選手發展。」

林漢森說，當教練，承諾很重要，因為有承諾，才會想要做得更好。他想起小時候騎摩托車載兒子上下學，看到其他人開車，林哲瑄問起「我們為什麼沒有車？」林漢森回答：「沒錢買」，當時小小年紀的林哲瑄說：「那我以後要賺錢讓你買車」，林漢森對此笑笑，「好，那你加油。」

林哲瑄後來真的兌現了自已的承諾，林漢森說：「義大總冠軍那時，他真的買了車給我，不知道是不是小時候的承諾記到現在，但他有做到。就像現在他希望帶富邦走向總冠軍，我希望他可以做到。」

林漢森本身是田徑教練，林哲瑄小時候也從田徑場上開始展現運動天賦，他透露哲瑄從小一就說要打球，「我那時說先不要，多讀一點書。」後來他在小三跑100公尺拿到冠軍，教練說要讓他去打棒球，林爸這才應允，也讓他好氣又好笑，棒球教練比田徑教練還嚴苛，訓練也更嚴格，「當初叫他練田徑說不要、好累，練棒球被教練罰好多圈，圈數我都不敢想像，但他都去做，表示這是他喜歡的、他願意的。」

「說不捨嗎？家長都會不捨。」林漢森笑說，自己的兩個兒子都往運動發展，大兒子打棒球、小兒子去射箭，「他們阿嬤都說，我自己運動就好，幹嘛還讓兩個兒子去。」兩個兒子都有不錯發展，也讓他很驕傲，「至少覺得這條路，讓兩個孩子走得還走可以。」

林哲瑄的父親林漢森(左)、「牛爸」陳献榮(右)擔任開球嘉賓。 記者陳正興／攝影