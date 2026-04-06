拳擊／打下中國全運會金牌 黃筱雯再闖亞錦賽決賽

2026年拳擊亞錦賽在蒙古烏蘭巴托登場，我國共派出11名選手參賽，其中4名女將打進4強；今天日場出賽的郭怡萱和巴黎奧運「金牌拳后」林郁婷雖接連敗陣，不過晚場率先上陣的黃筱雯打下中國女將趙軒，打進決賽至少追平個人亞錦賽最佳的銀牌成績。

今年亞錦賽，中華隊包括女子51公斤級郭怡萱、女子54公斤級黃筱雯、60公斤級林郁婷和女子65公斤陳念琴都打進4強，先上陣的郭怡萱和林郁婷雖接連敗給北韓女將仍有銅牌進帳。

晚場率先上陣的黃筱雯，4強對手趙軒是去年中國全運會女子54公斤級金牌，第一回合176公分的黃筱雯完全占上風，獲得5位裁判的10分，第二回合也獲得3位裁判青睞；第三回合黃筱雯積極出拳，獲得3位裁判10分，最終在現場「Taipei」喊聲中被裁判舉起手，以4：1搶下決賽門票。

黃筱雯過往在亞錦賽打下1銀2銅，今年打進決賽至少追平2019年紀錄，周四登場的決賽將尋求個人亞錦賽首金。

巴黎奧運打下銅牌的陳念琴是壓軸上陣的台將，稍晚將和印度女將博羅（Ankushita Boro）爭決賽門票。

黃筱雯(左)闖亞錦賽決賽。 黃筱雯再闖亞錦賽決賽