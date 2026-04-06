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中職／為「大董」擦臉有先得到應允 林威助笑答哪敢造次

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦「大董」蔡明忠昨天來到新莊棒球場，副領隊林威助也在一旁。記者陳正興／攝影
富邦「大董」蔡明忠昨天來到新莊棒球場，副領隊林威助也在一旁。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊這兩天在新莊棒球場舉辦林哲瑄引退主題日，眼尖球迷注意到，昨天副領隊林威助在休息區內為富邦「大董」蔡明忠擦拭臉頰，今天他還原現場，並非主動一把摸上大董，而是有先詢問，「是他請我幫他擦。」笑說自己哪敢造次。

悍將精神領袖林哲瑄告別選手生涯，球團為他舉辦盛大的引退活動，昨天是他的最後出賽，今天則是賽後將有引退儀式登場，富邦集團「大董」蔡明忠昨天出席，今天則由「二董」蔡明興到場。

適逢悍將10周年，蔡明忠昨天在賽前感性致謝球迷，隨後與選手一起喊聲，而眼尖球迷注意到林威助為蔡明忠擦拭臉頰。今天被問到此事，林威助趕緊澄清，是因大董昨天去針灸，那時看到他臉上有個痕跡，「我跟他講，他請我幫他擦。」並非自己一把就摸上大董的臉。

富邦「大董」蔡明忠昨天來到新莊棒球場，副領隊林威助也在一旁。記者陳正興／攝影
富邦「大董」蔡明忠昨天來到新莊棒球場，副領隊林威助也在一旁。記者陳正興／攝影

蔡明興 中職 富邦

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