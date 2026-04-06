中職／提前認定輸球因以為看到對方終結者 勝騎士：以後不會了

中信兄弟隊昨天以4：9不敵統一獅隊，意外插曲是8局下打完，洋投勝騎士已經邁開步伐走出休息室，提前認為比賽結束，今天面對媒體約訪已經知道會被問到糗事，「我有猜到要問這個…。」

兄弟近期戰績低迷，昨天輸球之餘還有令象迷笑不太出來的場景，獅隊由髙塩將樹把關8局下，兄弟該局在兩出局後由王威晨、江坤宇相繼敲安，詹子賢隨後擊出二壘飛球出局，兄弟無法追近分差，而勝騎士竟在此時邁開腳步走出休息區外，一路走到近邊線處，才發現隊上沒人走出來，意識到比賽還沒結束，趕緊飛奔回到自家陣營。

勝騎士坦言，「滿尷尬的，這是不該犯的錯誤。」他解釋因為當時對手推出終結者，因此才會以為比賽結束了，他也不諱言，賽後看到網路上在傳這則影片，「以後不會再發生了。」

勝騎士將在明天先發面對富邦悍將隊，正值球隊低潮關頭，他說有感到重任，但不只是自己在球場上時，「每場比賽都很重要，棒球是團體運動，上場不是只為了我自己的勝投，而是為了團隊勝利，不管我在場上、場下，都有感覺到重任。」