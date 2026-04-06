快訊

柯文哲案開庭第一手觀察！他坐直緊盯電腦筆錄 頻點名檢察官「互槓對話曝」

重啟荷莫茲海峽？路透：美伊收到巴基斯坦止戰計畫 可能6日生效

澎湖縣長陳光復意識恢復了 妻揭現況「堅信會康復」：候選人仍會是他

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／帶弱隊變強更有價值 平野惠一：越在谷底越有幹勁

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊總教練平野惠一。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊開季不順，吞下3連敗後，目前以1勝5敗居聯盟爐主，前兄弟教頭林威助接受日本媒體訪問時一句「只要3連敗就會被喊下台」，也再次成為話題。兄弟教頭平野惠一談到是否有壓力，他說：「完全沒有」，他說自己是越在谷底越有幹勁的類型，「知道球迷一定還是抱持期待，希望大家可以看我們怎樣從谷底爬起來。」

平野惠一受訪一開頭就先表達歉意，對於無法將勝利帶給球迷，感到很抱歉，「最近這幾場比賽，不管在攻守上，決定勝負的那幾球還滿明確的，很清楚為什麼沒辦法贏，接下來就是一個一個去解決。」

平野表示，之前就有提到，要一直維持在贏球的狀態非常困難，他也知道球隊現在看起來在谷底，「我的想法是，已經三連敗了，我們就是三連敗、墊底的球隊，現在就是只有往上、只會進步，怎樣讓球隊變得更好、讓每個人都有成長，反而在這時做這件事會越有拚勁。」

林威助前些陣子剛接受日本媒體訪問，談到帶領這支人氣球隊的壓力，如今正值三連敗，平野對此表示，「每次輸球都是做好下台準備，隨時都是抱持這樣的覺悟。」

他也進一步提到，「大家可以思考一下，如果這支球隊超強，就不需要總教練了。我剛接手時，球隊是第四名，我覺得帶隊更有價值的是帶一支弱隊成長、變得更強，我認為也因為這樣才會找一個外國人，我也會繼續呈現這樣的拚勁給大家看。」

日本 中信兄弟 中職

延伸閱讀

MLB／道奇羅哈斯迎接世界大賽第8戰？已做好被噓爆的心理準備

日職／過去老是墊底又如何！池山隆寬要帶燕子飛向逆襲傳統

中職／林哲瑄旅美跑壘遭「震撼教育」修正態度 盼傳承拚戰精神

U18東岸聯盟／下勾邱丞軒投出自信 助台南聯隊晉4強

相關新聞

日職／球評分析林安可擊球速度一流 每場1安還未發揮潛力

日本職棒新球季開打11天，西武獅隊台灣好手林安可出賽8場，打擊率2成50、還未開轟，日職專欄作家中島大輔指出，西武目前戰績不佳，這位台灣強棒每場只能揮出1支安打，他的擊球速度一流，教練團寄予厚望。

中職／兄弟破球團史最慢第2勝M1 原紀錄來自林威助卸任球季

中信兄弟隊開季不順，吞下3連敗後，目前以1勝5敗居聯盟爐主，今天要在本季第7場比賽挑戰入手第2勝，如果還是贏不了，將打破2023年林威助保持的球團史開季最慢第2勝紀錄。

中職／外野3獅開砲含田子杰生涯首轟 獅隊奪第4勝獨居龍頭

統一獅作客台中洲際棒球場對上中信兄弟，外野3獅朱迦恩、田子杰、邱智呈各轟出一發全壘打，幫助球隊以9：4搶下勝利，獅隊收下近期三連勝，開季戰績4勝1敗獨居聯盟龍頭。

中職／林哲瑄引退賽「如願」敲1安、1次守備機會 2局上退場正式謝幕

富邦悍將隊37歲外野手林哲瑄生涯最後一次以球員身分出賽，今天在新莊棒球場對上樂天桃猿隊，擔任先發第1棒、中外野手，打完一個打席、接到一顆外野飛球後，在2局上就被換下場，正式向選手生涯說再見。

中職／「費嫂」化身小龍女！天母球場亮相成嬌點 開心享受台式應援文化

守護者隊台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）開季從3A起步，他的太太漢娜（Hanna Fairchild）接受味全龍隊邀請來台，今天在天母棒球場亮相，享受台式應援文化，她說：「台灣球迷有滿滿能量，經典賽的感受很不真實，很榮幸來到這裡。」

中職／提前認定輸球因以為看到對方終結者 勝騎士：以後不會了

中信兄弟隊昨天以4：9不敵統一獅隊，意外插曲是8局下打完，洋投勝騎士已經邁開步伐走出休息室，提前認為比賽結束，今天面對媒體約訪已經知道會被問到糗事，「我有猜到要問這個…。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。