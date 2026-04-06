中職／帶弱隊變強更有價值 平野惠一：越在谷底越有幹勁

中信兄弟隊開季不順，吞下3連敗後，目前以1勝5敗居聯盟爐主，前兄弟教頭林威助接受日本媒體訪問時一句「只要3連敗就會被喊下台」，也再次成為話題。兄弟教頭平野惠一談到是否有壓力，他說：「完全沒有」，他說自己是越在谷底越有幹勁的類型，「知道球迷一定還是抱持期待，希望大家可以看我們怎樣從谷底爬起來。」

平野惠一受訪一開頭就先表達歉意，對於無法將勝利帶給球迷，感到很抱歉，「最近這幾場比賽，不管在攻守上，決定勝負的那幾球還滿明確的，很清楚為什麼沒辦法贏，接下來就是一個一個去解決。」

平野表示，之前就有提到，要一直維持在贏球的狀態非常困難，他也知道球隊現在看起來在谷底，「我的想法是，已經三連敗了，我們就是三連敗、墊底的球隊，現在就是只有往上、只會進步，怎樣讓球隊變得更好、讓每個人都有成長，反而在這時做這件事會越有拚勁。」

林威助前些陣子剛接受日本媒體訪問，談到帶領這支人氣球隊的壓力，如今正值三連敗，平野對此表示，「每次輸球都是做好下台準備，隨時都是抱持這樣的覺悟。」

他也進一步提到，「大家可以思考一下，如果這支球隊超強，就不需要總教練了。我剛接手時，球隊是第四名，我覺得帶隊更有價值的是帶一支弱隊成長、變得更強，我認為也因為這樣才會找一個外國人，我也會繼續呈現這樣的拚勁給大家看。」