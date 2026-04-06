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拳擊／亞錦賽林郁婷奪銅牌 教練：學到很好經驗

中央社／ 忠台北6日電
Paris 2024 Olympics - Boxing - Women's 57kg - Final - Roland-Garros Stadium, Paris, France - August 10, 2024. Yu Ting Lin of Taiwan celebrates winning against Julia Szeremeta of Poland. REUTERS/Peter Cziborra TPX IMAGES OF THE DAY 路透通訊社
Paris 2024 Olympics - Boxing - Women's 57kg - Final - Roland-Garros Stadium, Paris, France - August 10, 2024. Yu Ting Lin of Taiwan celebrates winning against Julia Szeremeta of Poland. REUTERS/Peter Cziborra TPX IMAGES OF THE DAY 路透通訊社

在蒙古烏蘭巴托舉行的亞洲拳擊錦標賽，「台灣女兒」林郁婷今天在60公斤級4強戰和北韓對手元恩景鏖戰到最終回合，才以1比4落敗奪銅牌；教練曾自強說，學到很好經驗。

拿下巴黎奧運女子拳擊金牌的林郁婷，後續因為世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）的性別檢測程序模糊不清，導致她始終無法參賽；直到今年3月19日才通過申訴，確認可以參加亞錦賽。

林郁婷在女子60公斤級連過2關闖進4強，今天對上北韓元恩景，對手首回合開賽後就展現強烈企圖心，儘管林郁婷有著近10公分的身高優勢，但對手毫無畏懼一路猛攻，讓3名裁判給了元恩景10分。

第2回合林郁婷展開反撲，靠著臂展優勢多次刺拳命中，對手仍舊採取近身攻擊，雙方互有優勢，前2回合打完，雙方積分1比1戰成平手。

第3回合雙方持續激戰，不過可惜的是，比賽結束前23秒，林郁婷滑倒卻被認定擊倒讀秒，最終3回合結束就以1比4的積分落敗。

教練曾自強接受中央社記者訪問時表示，第3回合被讀秒，雖然是關鍵，但也不是勝負的主因，「只能說我們自己的打法比較保守一點，對手從頭猛攻到尾，裁判還是留下很好的印象分數。」

曾自強提到，這次亞錦賽就是確保選手可以出賽，「畢竟我們也是奧運之後第1次在60公斤級出賽，不論技、戰術，對手打法都是新的體驗，這次就是出來看看，學習到很多經驗。」

曾自強坦言，「郁婷確實很久沒有比賽了，看得出來體能狀態也沒有到位，不過今年的目標就是亞運，這次輸了也不錯，至少還有進步空間和目標可以邁進。」

金牌 亞運 奧運

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