日職／球評分析林安可擊球速度一流 每場1安還未發揮潛力

日本職棒新球季開打11天，西武獅隊台灣好手林安可出賽8場，打擊率2成50、還未開轟，日職專欄作家中島大輔指出，西武目前戰績不佳，這位台灣強棒每場只能揮出1支安打，他的擊球速度一流，教練團寄予厚望。

林安可32次打數揮出8支安打，包括4支二壘打，攻下3分打點，被三振8次，連續8場安打紀錄持續中；中島表示，今年球季包育成選手在內，共有43名外籍球員，（包括一些發展計畫球員），林安可尤其引人注目，目前每場比賽1支安打，主要都是容易攻擊的球，很難說已經完全發揮潛力。

中島提到前年世界12強賽，林安可在東京巨蛋轟出右外野大號全壘打，在日本打響知名度，但在今年經典賽15打數只有1支安打，能否在日職取得成功仍待觀察。

林安可表示，和經典賽相較，打擊狀況逐漸提升，現在面對的投手和經典賽不同，所以調整打球方式，改進揮棒動作。

林安可3月31日對歐力士隊之戰8局下，在二、三壘有人時揮出右外野深遠二壘打，送回兩名隊友，日職生涯首次攻下勝利打點；中島表示，這支安打的擊球初速達到181.1公里，拿來和經典賽日本隊國手比較，只有大谷翔平比他快，被認為是日職頂尖擊球速度之一。

西武打擊教練仁志敏久表示，林安可在打擊練習時，擊球的聲音聽起來和其他球員不一樣，感覺更強勁，而且球的初速也完全不同，出棒很少失手，能把球打到球場各個角落。

仁志認為，就算只看林安可練習，也能看出他的特點是打出平飛球和強力球，並非擅長全壘打，而是打出穿過空檔的強勁球。

西武目前戰績2勝1和6敗在太平洋聯盟6隊墊底，團隊3支全壘打也是最少，只有小島大河、桑原將志、渡部聖彌各1轟，林安可3分打點和源田壯亮並列領先。