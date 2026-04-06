中職／曾智偵、劉芙豪背號引退儀式 紀念幣和紀念報刊搶先收藏

統一獅隊將於11、12日在亞太成棒主球場分別舉辦劉芙豪、曾智偵背號引退儀式，向兩位深刻影響隊史的經典人物致上最高敬意；獅隊指出，這不只是數字的封存，更是一段跨世代的精神傳承，連續兩天特別規劃「統一獅號碼引退紀念幣」、「號碼印退榮耀故事紀念報刊」，內野01~21區球迷進場都可各獲一份。

除了411劉芙豪紀念幣、412曾智偵紀念幣，獅隊連續兩天對味全龍隊之戰也會在亞太成棒主球場內野、外野規劃紀念戳章，歡迎球迷進場蓋印收藏。

獅隊指出，曾經最熟悉的報刊文物，隨著資訊電子化世代，報紙已經漸漸被取代，為了帶著球迷回到曾經的感動時光，這次獅隊結合報時光UDNtime共同推出8頁特別專刊，這次送出的不只是一份報刊，而是一段青春、一份感謝，也是獻給每位獅迷的共同回憶。

11日「榮耀時刻56號碼引退儀式」購票網址https://pse.is/8w3xfp，12日「榮耀時刻22號碼引退儀式」購票網址https://pse.is/8w495q，這兩場比賽都在下午4點開打。