3.39億升級改造八卦山棒球場 力拚職棒賽事落腳彰化

彰化縣棒球風氣興盛，但有42年歷史的彰化縣立棒球場，卻因設施及面積不足，無法舉辦正式比賽。縣府為展現推展棒球決心，將斥資3.39億元辦理「八卦山棒球場升級改造工程」，包括擴建符合國際規格的標準棒球場及賽務空間興建工程，目前正在規畫設計，預定年底前發包。

彰化縣推廣三級棒球有成，彰化藝術高中棒球隊在3年內，2度挺進中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽8 強，彰藝中的校友沙子辰目前效力美國奧克蘭運動家小聯盟，並獲選為今年世界棒球經典賽（WBC）的中華隊名單 ，另在中華職棒也有多名好手出身彰化。只要中華隊在WBC出賽，王惠美都會在縣府中庭帶頭應援，高聲嘶喊為中華隊加油，展現對棒球運動的支持。

不過，彰化縣發展棒球卻面臨沒有標準棒球場的問題。彰化縣棒球委員會總幹事陳建瑤說，縣立八卦山棒球場因右外野太短，司令台後方又是私人土地，有無法外擴的先天限制，從本壘板到全壘打線及本壘打到觀眾台的距離都不足，無法成為標準棒球場，舉辦青少棒及少棒比賽還可以，卻不能舉辦成棒全國及國際正規比賽，甚至職棒比賽。

彰化八卦山棒球場因為有無法外擴的先天限制，無法舉辦正規的棒球比賽，縣府計畫斥資3.39億元辦理升級改造，興建符合國際規格的標準棒球場。記者劉明岩／攝影

彰化縣長王惠美對棒球的熱情轉化為改善八卦山棒球場設施，爭取教育部補助，2020年以5800萬元翻新球場夜間照明設備，滿足夜間比賽照明的需求，並改建淋浴間及無障礙設施，卻還是未能解決面積不足的問題。縣長王惠美因此決定再斥資3.39億元，推動「八卦山棒球場升級改造工程」，擴建符合國際規格的標準棒球場及賽務空間，大幅提升比賽與訓練品質。

工程項目包含興建賽務空間、拆除重建看台與牛棚，並增設觀眾席、夜間照明及訓練設施，同時整合周邊景觀與停車空間，全面提升棒球場整體機能，預定年底發包，完工後，有助吸引全國性賽事及國際友誼賽在彰化舉行，王惠美更計畫正在辦理通盤檢討的彰化交流道特定區都市計畫，規畫興建可供運動賽事及演唱會的大巨蛋，帶動運動人口與運動產業發展。

本身也是棒球迷的彰化縣議員楊子賢表示，他支持將八卦山棒球場升級，藉以提升縣內棒球運動的比賽與訓練品質，但依既有球場條件，仍是無法達到中華職棒比賽規格及吸引人潮的商業效果，未來確有必要另覓用地，興建適合職棒水準的場地。