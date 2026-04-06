中央補助縮水？ 國小樂樂棒球賽明年恐停辦引關注 台南爭取續命

台南市政府剛因亞太棒球場爭議鬧上媒體版面，近期又傳出國小樂樂棒球恐因預算被砍，明年將停止辦比賽，讓南市體育局趕緊親上火線回應，強調今年將以市預算支持地方預賽，針對明年運動部恐取消舉辦樂樂棒球賽一事，將持續向運動部爭取續辦。

樂樂棒球為一種簡化版棒球，採用泡棉球棒與軟球，以全隊輪流打擊上壘，以得分多者勝的活動，過程以安全且場地不受限的方式，鼓勵國小兒童接觸棒球運動，然而，近期有民眾發現國小樂樂棒球因政府預算，明年恐停辦比賽，感到相當可惜，希望能爭取續辦。

對此，南市體育局回應，普及化樂樂棒球賽為中央計畫補助舉辦全國決賽及地方預賽，今年中央僅補助全國決賽，並先行預告明年起恐將取消辦理賽事，而雖中央無經費挹注，台南為持續鼓勵學童體驗樂樂棒球運動，將暫先以市預算支持辦理地方預賽。

體育局強調，樂樂棒球兼具趣味與安全，是學生建立運動習慣的理想入門項目，也將配合市政推動棒球普及化的政策方向，積極向運動部爭取辦理，以延續基層樂樂棒球運動發展。