快訊

明晨鋒面再來！吳聖宇揭「警戒時間」台南以北注意暴雨 這日天氣變穩

美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

全台阿信站出來！名字有「這9字」同音也能免費拿1490元手機防撞貼

聽新聞
0:00 / 0:00

中央補助縮水？ 國小樂樂棒球賽明年恐停辦引關注 台南爭取續命

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
樂樂棒球為一種簡化版棒球，傳出因中央預算被砍，明年恐停止辦理比賽，南市體育局回應，將持續向運動部爭取續辦。圖／南市體育局提供
樂樂棒球為一種簡化版棒球，傳出因中央預算被砍，明年恐停止辦理比賽，南市體育局回應，將持續向運動部爭取續辦。圖／南市體育局提供

台南市政府剛因亞太棒球場爭議鬧上媒體版面，近期又傳出國小樂樂棒球恐因預算被砍，明年將停止辦比賽，讓南市體育局趕緊親上火線回應，強調今年將以市預算支持地方預賽，針對明年運動部恐取消舉辦樂樂棒球賽一事，將持續向運動部爭取續辦。

樂樂棒球為一種簡化版棒球，採用泡棉球棒與軟球，以全隊輪流打擊上壘，以得分多者勝的活動，過程以安全且場地不受限的方式，鼓勵國小兒童接觸棒球運動，然而，近期有民眾發現國小樂樂棒球因政府預算，明年恐停辦比賽，感到相當可惜，希望能爭取續辦。

對此，南市體育局回應，普及化樂樂棒球賽為中央計畫補助舉辦全國決賽及地方預賽，今年中央僅補助全國決賽，並先行預告明年起恐將取消辦理賽事，而雖中央無經費挹注，台南為持續鼓勵學童體驗樂樂棒球運動，將暫先以市預算支持辦理地方預賽。

體育局強調，樂樂棒球兼具趣味與安全，是學生建立運動習慣的理想入門項目，也將配合市政推動棒球普及化的政策方向，積極向運動部爭取辦理，以延續基層樂樂棒球運動發展。

樂樂棒球為一種簡化版棒球，傳出因中央預算被砍，明年恐停止辦理比賽，南市體育局回應，將持續向運動部爭取續辦。圖／南市體育局提供
樂樂棒球為一種簡化版棒球，傳出因中央預算被砍，明年恐停止辦理比賽，南市體育局回應，將持續向運動部爭取續辦。圖／南市體育局提供

媒體 運動 台南

延伸閱讀

樂樂棒球中央暫停補助 台南體育局：主動以市預算支持

亞太棒球村撤攤重招商引爆球迷怒火 南市府檢討：溝通不足

台南亞太球場戶外攤商遭撤 惹議

新聞分析／主場變「租」場 不符球迷期望

相關新聞

日職／球評分析林安可擊球速度一流 每場1安還未發揮潛力

日本職棒新球季開打11天，西武獅隊台灣好手林安可出賽8場，打擊率2成50、還未開轟，日職專欄作家中島大輔指出，西武目前戰績不佳，這位台灣強棒每場只能揮出1支安打，他的擊球速度一流，教練團寄予厚望。

中職／兄弟破球團史最慢第2勝M1 原紀錄來自林威助卸任球季

中信兄弟隊開季不順，吞下3連敗後，目前以1勝5敗居聯盟爐主，今天要在本季第7場比賽挑戰入手第2勝，如果還是贏不了，將打破2023年林威助保持的球團史開季最慢第2勝紀錄。

中職／外野3獅開砲含田子杰生涯首轟 獅隊奪第4勝獨居龍頭

統一獅作客台中洲際棒球場對上中信兄弟，外野3獅朱迦恩、田子杰、邱智呈各轟出一發全壘打，幫助球隊以9：4搶下勝利，獅隊收下近期三連勝，開季戰績4勝1敗獨居聯盟龍頭。

中職／林哲瑄引退賽「如願」敲1安、1次守備機會 2局上退場正式謝幕

富邦悍將隊37歲外野手林哲瑄生涯最後一次以球員身分出賽，今天在新莊棒球場對上樂天桃猿隊，擔任先發第1棒、中外野手，打完一個打席、接到一顆外野飛球後，在2局上就被換下場，正式向選手生涯說再見。

中職／「費嫂」化身小龍女！天母球場亮相成嬌點 開心享受台式應援文化

守護者隊台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）開季從3A起步，他的太太漢娜（Hanna Fairchild）接受味全龍隊邀請來台，今天在天母棒球場亮相，享受台式應援文化，她說：「台灣球迷有滿滿能量，經典賽的感受很不真實，很榮幸來到這裡。」

拳擊／亞錦賽林郁婷奪銅牌 教練：學到很好經驗

在蒙古烏蘭巴托舉行的亞洲拳擊錦標賽，「台灣女兒」林郁婷今天在60公斤級4強戰和北韓對手元恩景鏖戰到最終回合，才以1比4落...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。