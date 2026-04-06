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「紅色閃電」台東引爆 東岸聯盟U18 助偏鄉小將衝刺職棒夢

聯合報／ 聯合報／ 記者 游昌樺 ／即時報導
浪凡慈善基金會董事長馬詠睿親自頒發「明日之星」予四位潛力選手，宣示從東岸紅土出發，陪伴偏鄉孩子走向職棒舞台，為台灣棒球培育下一個世代的希望。提供/浪凡慈善基金會
浪凡慈善基金會董事長馬詠睿親自頒發「明日之星」予四位潛力選手，宣示從東岸紅土出發，陪伴偏鄉孩子走向職棒舞台，為台灣棒球培育下一個世代的希望。提供/浪凡慈善基金會

作為銜接王貞治盃與玉山盃的關鍵前哨戰，東岸聯盟向來是職業球探挖掘新秀的重鎮。清明連假期間台東體中球場紅土飛揚，成為全台青棒精銳的最高競技殿堂。為期六天的「2026 年東岸聯盟U18棒球錦標賽」於5日圓滿落幕，本屆賽事集結全台 18 所高中棒球勁旅、約450名頂尖選手參與，最終由傳統強權穀保家商摘下后冠 。

在眾多新秀中，花蓮體中隊長黃畯邵的表現無疑是最熱燙的焦點。在關鍵賽事中，他展現罕見的「四拍子」全能實力，不僅以103球支撐全場6.2局，展現驚人的先發耐力；擔任開路先鋒時更繳出單場三安打的「猛打賞」成績，包含一支強勁的三壘安打。

其在場上冷靜的判斷力與優雅的領導特質，讓親自在場邊觀戰的浪凡慈善基金會馬詠睿董事長印象深刻。馬董事長指出，黃畯邵這種兼具卓越技術與穩定心理素質的選手，正是計畫重點支持的對象，「台灣棒球的未來，就在這些孩子堅毅的眼神裡。」

除了在本次賽事中閃耀東岸的黃畯邵，浪凡基金會首波精選的培育名單，更深入挖掘了三位在逆境中依然閃放光芒的「紅色閃電」。

在台東體中的陣容中，重砲手楊益的故事最是動人，儘管他在短暫的幾年內接連經歷雙親離世的生命劇變，卻依然守護著彼此約定好的棒球夢，在看台應援聲中化悲憤為力量，成為球隊最穩定的打點來源 。而同隊的壯金銘則展現了極致的身體爆發力，這位172公分的職棒級「工具人」，憑藉著能在內外野靈活變換守備的高適應力，以及飆破 144 公里的火球實力，證明了體型並非天賦的上限 。

此外，名單中還有一位來自羅東高工、品格與實績兼備的王牌投手郭靖源。他不僅曾在黑豹旗賽事中繳出驚人的「防禦率 0」完美紀錄，私下更是一位自律的農家孝子，每逢假日便主動回家協助父母務農，這種將泥土芬芳轉化為場上堅毅心志的特質，正是基金會最珍視的明日之星特質 。

浪凡基金會表示，未來將以花蓮為戰略核心，深度串連台東與宜蘭等地的基層棒球資源，建立從科學訓練、專業營養到職業選秀銜接的完整支持體系。「Team Taiwan 的起點，不該只在球場，而是在每一個被看見的孩子身上。」馬詠睿董事長感性表示 。浪凡基金會將持續扮演這群「紅色閃電」最穩固的後盾，基金會未來將以花蓮為戰略核心，深度串連宜花東基層棒球資源，建立完整的支持體系，陪伴這群紅色閃電跨越環境的圍牆，從東部的紅土球場一路昂首走向國際職業殿堂，為台灣增光。

花蓮 穀保家商 棒球

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