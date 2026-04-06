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中職／兄弟破球團史最慢第2勝M1 原紀錄來自林威助卸任球季

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
兄弟今天推出「美美」鄭浩均先發，尋求中止連敗。資料照
兄弟今天推出「美美」鄭浩均先發，尋求中止連敗。資料照

中信兄弟隊開季不順，吞下3連敗後，目前以1勝5敗居聯盟爐主，今天要在本季第7場比賽挑戰入手第2勝，如果還是贏不了，將打破2023年林威助保持的球團史開季最慢第2勝紀錄。

中信球團史從2014年起算，過去12季的第2勝入手場次，依序是第2、3、4、4、5、3、5、4、2、7、3、5場，2023年打到第7場才拿到第2勝為球團史最慢紀錄，而該年也是林威助領軍黃衫軍最後一季，兄弟在球季第2勝入手後開啟4連勝。

平野惠一過去兩季分別在第3、5場拿下第2勝，今年帶隊打出任內最差開季，兄弟打完前6場只拿到1勝，今天將在新莊棒球場面對富邦悍將隊，如果無法贏球，就將確定改寫球團史最慢第2勝紀錄。

兄弟今天推出「美美」鄭浩均先發，也是本季至今唯一的勝場先發投手；悍將則由「萬能右腕」江國豪把關，演出本季初登板。

江國豪 鄭浩均 中職

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