中職／林哲瑄旅美跑壘遭「震撼教育」修正態度 盼傳承拚戰精神

結束球員生涯最終戰，富邦悍將球星林哲瑄今天表示，旅美初期跑壘沒衝刺遭到震撼教育，讓他必須修正、要以積極態度面對，並期許隊友接下來能延續這股拚戰精神。

被譽為台灣外野「守備教科書」的林哲瑄，高中畢業後選擇前往美國挑戰，並數度登上最高殿堂美國職棒大聯盟（MLB），返台加入中職又打滾超過10個賽季，長年成為悍將不動中外野手，如今在引退賽從洋投艾菩樂（Tyler Eppler）手中敲出安打，職業生涯圓滿謝幕。

回顧整個球員生涯，林哲瑄賽後接受媒體聯訪時提到，到美國是一個新開始，感覺當時還沒有真正認識棒球，並舉例旅美初期只在意有沒有打好，有一次滾地球沒全力衝刺，不僅馬上就被換下場，還被禁賽好幾場，對他而言是很大警惕，進而影響往後在場上態度，「可以接的球，就全力拚」。

隨著球員生涯劃下句點，林哲瑄紛紛獲得隊友鼓勵，尤其與3名年輕外野手擁抱致意，他透露還是有點不捨球場，畢竟一起打球這麼久，但接下來就是其他人的舞台，「我自己告一段落，希望大家可以把這股拚戰精神一直延續下去。」

林哲瑄補充，今年是悍將成軍10週年，期許大家幫助球隊打出好成績，並自評這些年輕球員非常有潛力，「只要給他們機會、失敗的空間，我們一定能變成1支非常好的球隊。」