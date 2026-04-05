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中職／吞止痛藥完成生涯最終戰 林哲瑄不捨球場「盡力了已滿足」

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
富邦悍將林哲瑄完成球員生涯最終戰。記者陳正興／攝影
富邦悍將林哲瑄完成球員生涯最終戰。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊37歲外野手林哲瑄今天在引退賽完成生涯最後一打席，敲出1支安打、跑回1分，擔任中外野手也獲得1次守備機會，在2局上就被換下場休息，球員生涯正式謝幕，林哲瑄坦言不捨球場，能做的就是盡力獻給棒球，「已經做到自己可以控制的事了，我已經很滿足。」

林哲瑄曾靠守備登上大聯盟，2015年回到中職發展，去年季後宣布卸下球員身份。悍將隊今天替他舉辦引退賽，在新莊棒球場面對樂天桃猿隊，擔任先發第1棒、守中外野，1局下敲出安打後，靠著暴投、推進和內野安打回到本壘得分，2局上也獲得一次守備機會，之後被換下場。

「有安打、有暴投、有趁傳，也有接到球。」林哲瑄賽後用近期他和悍將球員們互動的用詞形容，有「跑到、打到、接到、學到」，之後再補上一個「拉到」，因他在春訓時原本想積極備戰引退賽，卻在第一次衝刺時就拉傷，至今未痊癒，今天也是吞了止痛藥上場，只盼能在場上好好表現。

談起生涯最後一支安打，林哲瑄坦言自己也有些意外，「說實在的我沒什麼練球，只能趁選手做操的時候稍微打一下，可能身體也沒很舒服，不可能每天這樣高強度練球，就稍微維持一下手感，比賽順其自然。」

林哲瑄透露，今天其實是拿著范國宸的安打上場打擊，揮出生涯第772支安打，「因為大聯盟首安是拿別人的球棒，今天也照作看看，拿其他人球棒打看看，還好有安打。」

上場前他還先詢問一軍打擊教練、他昔日的好戰友高國輝，「我到底可不可以打第一顆球？我怕我打不到球。」但高國輝回答，「不行，你要先看一顆。」今天是選手身份的林哲瑄因此聽從教練的指示，「還好後面還是有打到球，感覺球感還不錯。」

悍將球團也替林哲瑄把他生涯最後一安的球留下來，賽後由他的小粉絲劉承佑親手交給他，今天到場觀賽的陳愷佑還在一旁爆料，劉承佑其實看到林哲瑄被換下場時，眼眶就有些泛淚。

林哲瑄完成中職生涯第803場出賽，也是球員生涯最終戰，明天悍將隊將替他舉辦引退儀式，林哲瑄說：「今天沒有哭，我忍下來了，但明天情緒來了可能就會吧，之前可能還沒有機會把自己想講的說出來，如果講出來，或許自己會有些感觸，但還是希望不要哭。」

富邦悍將林哲瑄完成球員生涯最終戰。記者陳正興／攝影
富邦悍將林哲瑄完成球員生涯最終戰。記者陳正興／攝影

富邦悍將林哲瑄完成球員生涯最終戰。記者陳正興／攝影
富邦悍將林哲瑄完成球員生涯最終戰。記者陳正興／攝影

富邦悍將林哲瑄引退賽安打後，靠暴投上二壘。記者陳正興／攝影
富邦悍將林哲瑄引退賽安打後，靠暴投上二壘。記者陳正興／攝影

范國宸 大聯盟 中職

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