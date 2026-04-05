中職／外野3獅開砲含田子杰生涯首轟 獅隊奪第4勝獨居龍頭

統一獅作客台中洲際棒球場對上中信兄弟，外野3獅朱迦恩、田子杰、邱智呈各轟出一發全壘打，幫助球隊以9：4搶下勝利，獅隊收下近期三連勝，開季戰績4勝1敗獨居聯盟龍頭。

獅隊賽前戰績與富邦悍將隊同以3勝1敗並列首位，今天對上中信兄弟，獅隊打線首局就開砲，朱迦恩從兄弟洋投黎克手中敲出右外野陽春全壘打，個人本季首轟出爐，替獅隊打下領先。

2局上獅隊陳重羽獲保送，潘磊敲出安打，陳聖平接著在2出局一、三壘有人時擊出內野安打，獅隊再添1分。

兄弟打線直到4局下攻破獅隊洋投獅帝芬，陳俊秀、曾頌恩連續安打，黃韋盛二壘打送回1分，宋晟睿敲高飛犧牲打追平比數，岳東華再敲內野安打送回超前分，兄弟單局進帳3分，以3：2超前比數。

獅隊接著在5局上再掀攻勢，靠田子杰、朱迦恩、林子豪連三棒安打將比數扳平，蘇智傑接著獲保送上壘，黎克留下滿壘局面退場，但伍立辰接手後也沒能止血，陳重羽選到保送擠回超前分，潘磊揮出安打再添1分，許哲晏的高飛犧牲打也帶有打點，獅隊單局攻下4分，以6：3要回領先。

兄弟在6局下靠黃韋盛三壘打、岳東華二壘打追回1分，而7局下雖攻佔滿壘，但獅隊換上黃竣彥，讓宋晟睿擊出內野滾地球，抓下第3個出局數。

8局上兄弟王凱程登板，潘磊安打上壘，田子杰在2出局後敲出右外野兩分全壘打，生涯首轟出爐，下一棒邱智呈再揮「背靠背」全壘打，將比數拉開為9：4，第9局獅隊新秀高偉強登板關門，連續解決3名打者，守住勝利。

獅帝芬今天先發5.1局，被敲7支安打，失4分，拿下二連勝。接替的劉予承、辛俊昇、黃竣彥、高塩將樹、高偉強依序登板都無失分。

兄弟黎克僅投4局，被揮出8支安打（1轟），失6分，前一場出賽則是先發4局失4分，防禦率高達11.25。

田子杰敲出生涯首轟。圖／統一獅提供

統一獅隊投手獅帝芬。圖／統一獅提供