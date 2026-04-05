中職／陳晨威敲本季第3轟 猿隊5：1拿下第二勝、終止四連敗

樂天桃猿隊苦吞四連敗後，今天面對富邦悍將隊，打線全場敲9安，陳晨威單場3安包括個人本季第3轟，猿隊寫下本季單場最多得分，以5：1拿下本季第二勝，終止近期四連敗；悍將隊在林哲瑄的引退賽沒能贏球，林哲瑄生涯最終戰僅獲一打席，以1安1得分作收，球員生涯正式謝幕。

富邦悍將今天排出威戈神先發，猿隊打線首局2出局後展開攻勢，陳晨威、林泓育、林智平連續三棒安打敲回1：0領先。

悍將隊林哲瑄今天在自己的引退賽擔任先發第1棒、中外野手，1局下首打席就從艾菩樂手中敲出安打，接著靠投手暴投、隊友推進，以及張育成的內野安打跑回追平分，雙方1：1平手。而林哲瑄在2局上首次守備機會，將宋嘉翔擊出中外野飛球接殺出局，該局2出局後，在全場的掌聲中退場。

猿隊打線接著在3局上由林子偉選到保送展開攻勢，靠成晉的短打推進上得點圈，陳晨威敲出安打送回超前分。5局下猿隊馬傑森率先上場就敲二壘打，之後靠林政華犧牲觸擊、林子偉高飛犧牲打跑回分數，猿隊攻下第3分。

威戈神此戰主投5局失3分退場，6局上悍將隊換上林栚呈登板，猿隊陳晨威率先上場，抓第一球揮出右外野方向的陽春全壘打，開季6場比賽敲出3發全壘打，再次獨居聯盟全壘打王。猿隊接著在8局上靠林泓育的二壘打再進帳1分，最終就以4分差勝出。

艾菩樂今天主投6局，被擊出5支安打，有7次三振，失1分非責失，拿下勝投。陳晨威單場3安2打點，揮出本季第3轟，在猿隊開季至今的兩場勝利，都獲選單場MVP。

悍將威戈神本季第二場先發，今天主投5局，被揮出5支安打，送出4次三振，失3分，承擔敗投。

林哲瑄生涯最後一打席敲出安打。記者陳正興／攝影

林哲瑄生涯最後一打席敲出安打後，靠投手暴投上二壘。記者陳正興／攝影

林哲瑄1局下跑回球隊追平分。記者陳正興／攝影

林哲瑄引退賽，敲出1支安打，有1次守備機會收場。記者陳正興／攝影