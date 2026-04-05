中職／張祐銘生涯首次再見保送成英雄 分析黃子鵬真的不一樣了

味全龍隊今天在天母棒球場一路領先台鋼雄鷹隊，9局上被追成1：1平手，9局下1出局滿壘時，張祐銘耐心等到保送，攻下勝利打點，幫助龍隊2：1獲勝，他說：「印象中，這是棒球生涯第1次獲得再見保送。」

雄鷹後援投手許育銘9局下登板，對郭天信投出觸身球，再被盜上二壘、三壘，1出局後故意保送劉基鴻、劉俊緯形成滿壘，最後再見保送張祐銘，吞下本季首敗。

張祐銘表示，當時沒想過要等球，剛好都不是自己想要打的球，提醒自己「不要怕，沒什麼好怕的」，最後確定等到保送，比賽結束那一刻才放下壓力。

龍隊雖在3連戰2勝1敗，但系列賽打很辛苦，連續3場都是一分決定輸贏（前天5：4、昨天6：7），雄鷹投手黃子鵬今天先發8局被揮出5支安打、失1分，張祐銘說：「他跟以往在樂天桃猿隊不太一樣。」

張祐銘前3次打擊面對黃子鵬都遭封鎖，他表示，黃子鵬投很多變化球，球路也很刁鑽，轉隊後有改變。