中職／郭郁政等久違勝投很緊張 奪MVP搭車感覺像日本

味全龍隊今天在天母棒球場以2：1擊敗台鋼雄鷹隊，先發投手郭郁政投6局未失分，優質先發無緣奪下近兩季首勝，他說：「有點可惜，下一場再努力。」

郭郁政用68球完成6局任務，只被揮出1支安打，林子昱、陳冠偉各投1局未失分，但林凱威9局上救援失利，讓雄鷹追平比數；郭郁政前一勝停在2024年10月6日，當時是中繼身分，先發勝更要推到同一年8月14日。

郭郁政賽後仍獲選單場MVP，他表示，對這場比賽期待很久，非常滿意投球內容，教練給了先發任務，就要好好執行，「第9局有些緊張，等勝投很久了。」

去年出賽29場只有1場先發，郭郁政透露，球威沒有之前那麼好，覺得有點茫然，不知怎麼辦，體能教練要他不能一下子瘦太快，必須趕快吃回來，到了7月找回球速後，愈投愈有信心。

龍隊今年安排單場MVP球員搭上特製車輛繞場，郭郁政覺得很開心，笑說：「比投球還緊張。」

他表示，2022年常在MVP舞台跳舞，第一次體驗坐車有日本的感覺，能感受到球迷的熱情，以後會繼續努力。

龍隊總教練葉君璋肯定郭郁政的表現，他表示，去年把郭郁政降到牛棚，是因徐若熙擔任先發投手，他本來就有能力先發，但體能、續航力還要加強，新球季還不一定固定擔任先發投手。