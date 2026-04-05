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中職／花七千元買商品 劉承佑現身林哲瑄引退賽：想看他打球的樣子

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
劉承佑（右）和陳愷佑（左）賽前現身新莊棒球場，觀看林哲瑄引退賽。記者陳正興／攝影
劉承佑（右）和陳愷佑（左）賽前現身新莊棒球場，觀看林哲瑄引退賽。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊林哲瑄今天進行引退賽，碰上悍將二軍今天休假，幾名學弟都現身新莊棒球場，參與這名好學長的球員生涯最終戰，陣中的19歲「超級邦迷」劉承佑更是一早11點就到商品部搶購周邊商品，被林哲瑄虧亂花錢，他笑說：「我是投資自己。」

劉承佑為新莊在地人，今天一大早就現身新莊棒球場，就怕買不到林哲瑄的引退商品，最後買了包括球衣、T-shirt、公仔等林哲瑄周邊，打完折後花了超過七千元，他笑說，這是自己第一次花錢買這麼多周邊。

比賽前劉承佑在向媒體展示自己購買的商品時，林哲瑄本人還親自現身，劉承佑也揭露兩人的對話，「學長有跟我說，不要把錢拿去亂買東西，要我投資自己，我跟他說，我這叫投資自己，他就回我『我是這樣教你的嗎？』」

林哲瑄今年起擔任悍將隊二軍外野守備兼跑壘教練，和目前還在二軍磨練的劉承佑天天能見面，但劉承佑還是想親自到場觀看學長的引退賽，他說：「那種感覺不一樣，看他（林哲瑄）在場上打球的畫面，跟看他當教練不一樣，雖然每天看到他，但我還是想看他打球的樣子。」

身為資深邦迷，劉承佑從林哲瑄還在義大犀牛隊時期，就在新莊看他比賽，「不確定第一次看他是哪一年，但那時候我還很小，看他應該至少10年了。」接著他也露出小粉絲的笑容說：「越看越喜歡，認識他之後更喜歡他了。」

劉承佑表示，自己剛進球隊時，原本覺得林哲瑄看起來很「高冷」、不好親近，「但是認識他之後，覺得他太好了。」邊說邊掛著靦腆的笑容，藏不住對學長的喜愛。林哲瑄也和他有約定，「學長說，我上一軍要送我一支全新的球棒。」

除了劉承佑之外，悍將隊21歲內野手陳愷佑今天也特地搭高鐵北上，不想錯過林哲瑄球員生涯最後一戰。身為高雄人，他透露自己小時候就看了很多場義大犀牛的比賽，「覺得學長就是明星，即使我被選進職棒跟他當隊友，還是覺得他遙不可及，是他退役後跟他比較有互動。」

幾名悍將二軍球員今天在新莊看完比賽後就要趕回嘉義，明天二軍還要練球，練習完後，再集體搭車北上參與明天悍將為林哲瑄舉行的引退儀式，劉承佑毫不掩飾地說，「我一定會哭。」

劉承佑「追星」成功，拿著自己花錢購買的周邊商品，與引退賽主角林哲瑄合影。記者陳正興／攝影
劉承佑「追星」成功，拿著自己花錢購買的周邊商品，與引退賽主角林哲瑄合影。記者陳正興／攝影

劉承佑「追星」成功，拿著自己花錢購買的周邊商品，與引退賽主角林哲瑄合影。記者陳正興／攝影
劉承佑「追星」成功，拿著自己花錢購買的周邊商品，與引退賽主角林哲瑄合影。記者陳正興／攝影

劉承佑上午11點就到悍將商品部購買林哲瑄周邊商品，花了超過七千元。記者陳正興／攝影
劉承佑上午11點就到悍將商品部購買林哲瑄周邊商品，花了超過七千元。記者陳正興／攝影

悍將隊幾名二軍球員利用休假日現身新莊棒球場，觀看林哲瑄引退賽。記者陳正興／攝影
悍將隊幾名二軍球員利用休假日現身新莊棒球場，觀看林哲瑄引退賽。記者陳正興／攝影

林哲瑄 中職 棒球

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