中職／張祐銘再見保送屠鷹 郭郁政優質先發未奪勝仍獲MVP

味全龍隊今天在天母棒球場對台鋼雄鷹隊進行3連戰最後一戰，先發投手郭郁政投6局未失分，林凱威9局上救援失利，讓雄鷹追成1：1平手，9局下張祐銘在滿壘時獲得再見保送，龍隊終場2：1獲勝，以2勝1敗贏得系列賽。

兩隊形成投手戰，前5局都未得分，龍隊6局下突破雄鷹先發黃子鵬的封鎖，王順和獲得觸身球，再靠張政禹安打推進三壘，陳子豪高飛犧牲打攻下全場第1分。

雄鷹打線受制於龍隊3名投手郭郁政、林子昱、陳冠偉，打完前8局只有兩支安打，完全無法破蛋，9局上面對林凱威展開反撲，王博玄、陳文杰連續安打，吳念庭、魔鷹連獲保送追平比數，郭郁政挑戰近兩季首場勝投飛了。

郭郁政用68球完成6局任務，只被揮出1支安打，未有三振、保送，優質先發無關勝敗，獲選單場MVP。

黃子鵬先發8局被揮出5支安打，投出4次三振，優質內容差點吞下生涯9年首場完投敗，最後也是無關勝敗，本季戰績1敗、防禦率1.80。

雄鷹9局下推出第2任投手許育銘，對郭天信投出觸身球，再被盜上二壘、三壘，1出局後故意保送劉基鴻、劉俊緯形成滿壘，最後再見保送張祐銘，龍隊還是保住勝利。