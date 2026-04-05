中職／林哲瑄引退賽「如願」敲1安、1次守備機會 2局上退場正式謝幕

富邦悍將隊37歲外野手林哲瑄生涯最後一次以球員身分出賽，今天在新莊棒球場對上樂天桃猿隊，擔任先發第1棒、中外野手，打完一個打席、接到一顆外野飛球後，在2局上就被換下場，正式向選手生涯說再見。

悍將隊今天替林哲瑄舉行引退賽，林哲瑄1局上沒有守備機會，1局下首打席面對猿隊洋投艾菩樂，揮出一支中外野方向的安打，是他中職生涯第772支安打，接著靠暴投上二壘，隊友的滾地球將他推進上三壘，接著張育成敲出一壘方向的內野安打，林哲瑄跑回超前分。

兩隊1：1平手時，2局上猿隊捕手宋嘉翔敲出中外野方向的飛球，這也是林哲瑄此戰首次守備機會，穩穩地將這顆飛球接殺出局，在攻、守端都達成賽前設定的目標，希望能接到球、打出1支安打。

而猿隊下一棒馬傑森敲出左外野飛球出局後，悍將隊決定更換守備，將林哲瑄換下場，他在近滿場球迷的關注下跑下場，並脫帽向全場球迷致意，回到休息室後，悍將隊總教練後藤光尊與他擁抱，他昔日的好戰友高國輝也送上抱抱。

後藤光尊賽前透露，不會讓林哲瑄打滿全場，但林哲瑄在自己的引退賽，最終僅打了一打席，獲得一次守備機會就退場，正式告別球員身分，在中職生涯11年留下803場出賽、772支安打。

林哲瑄生涯最後一打席敲安。記者陳正興／攝影

林哲瑄引退賽打完一打席、在中外野接到一球後退場。記者陳正興／攝影

林哲瑄2局上退場休息，正式告別球員生涯。記者陳正興／攝影

林哲瑄2局上退場。記者陳正興／攝影

林哲瑄退場後和隊友擁抱。記者陳正興／攝影