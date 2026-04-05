日職／孫易磊先發5局飆153公里 奪本季二軍首勝

旅日北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊今天日本職棒二軍先發出賽，投5局無失分，飆速153公里，火腿終場以7比1搶勝，孫易磊奪下本季二軍首勝。

火腿隊今天二軍與靜岡Kufu HAYATE創新隊交手，火腿隊先發投手為孫易磊，孫易磊開賽連抓4個出局數，直到2局上1人出局後被敲出右外野方向安打，但接著製造滾地球雙殺、沒讓對手延續攻勢。

孫易磊3到5局沒再讓對手敲出安打，今天總計用75球先發投5局，僅被敲出1支安打，投出5次三振、2次四壞保送，無失分，最快球速153公里，奪下個人本季二軍首勝。

今天兩隊前4局沒有拿下分數，5局下火腿隊攻勢從進藤勇也敲安開始，1人出局後靠著接連2支安打先拿2分，今川優馬補上2分砲，2人出局後常谷拓輝敲出陽春砲，火腿隊單局攻下5分。

火腿隊6局下再起攻勢，2人出局後靠著接連3次四死球保送攻占滿壘，淺間大基適時安打，一棒送回2分，幫助球隊拉開領先差距，順利拿下比賽勝利。