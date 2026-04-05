中職／林哲瑄引退賽首打席就敲安 跑回悍將追平分

富邦悍將隊外野手林哲瑄球員生涯最終戰，今天面對樂天桃猿隊，以先發第1棒、中外野手的身分出賽，1局上沒有守備機會，下半局首打席從艾菩樂手中揮出中外野方向的安打，引退賽首打席就敲出安打，還替球隊跑回追平分。

林哲瑄今天賽前表示，希望能在中外野接到球，但1局上他在守備時，沒有飛球打到中外野，僅猿隊第5棒林智平在一、三壘有人時擊出中外野方向的安打，林哲瑄接球後回傳，猿隊先取得1：0領先。

下半局林哲瑄率先上場，也是他在去年9月21日後再次站上打擊區，首打席面對猿隊洋投艾菩樂，在球數2好3壞時揮出中外野方向的安打，達成他賽前設定的「希望可以打一支安打」的目標。

而林哲瑄上壘後，靠投手暴投衝上二壘，接著藉由王正棠的內野滾地球推進上三壘，下一棒張育成再敲出一壘方向的滾地球形成內野安打，三壘上的林哲瑄回到本壘攻下追平分，首局打完，悍將與猿隊戰成1：1平手。