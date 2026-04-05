快訊

綠營瑟瑟發抖？拚連任蔣萬安最新民調出爐 比前次還高4.4%

外媒爆美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」

歌迷1樓跌落B1…Super Junior演唱會受傷粉絲現況曝光 厲旭醫院守候陪伴全程

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林哲瑄引退賽首打席就敲安 跑回悍將追平分

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
林哲瑄今晚進行引退賽。記者陳正興／攝影
林哲瑄今晚進行引退賽。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊外野手林哲瑄球員生涯最終戰，今天面對樂天桃猿隊，以先發第1棒、中外野手的身分出賽，1局上沒有守備機會，下半局首打席從艾菩樂手中揮出中外野方向的安打，引退賽首打席就敲出安打，還替球隊跑回追平分。

林哲瑄今天賽前表示，希望能在中外野接到球，但1局上他在守備時，沒有飛球打到中外野，僅猿隊第5棒林智平在一、三壘有人時擊出中外野方向的安打，林哲瑄接球後回傳，猿隊先取得1：0領先。

下半局林哲瑄率先上場，也是他在去年9月21日後再次站上打擊區，首打席面對猿隊洋投艾菩樂，在球數2好3壞時揮出中外野方向的安打，達成他賽前設定的「希望可以打一支安打」的目標。

而林哲瑄上壘後，靠投手暴投衝上二壘，接著藉由王正棠的內野滾地球推進上三壘，下一棒張育成再敲出一壘方向的滾地球形成內野安打，三壘上的林哲瑄回到本壘攻下追平分，首局打完，悍將與猿隊戰成1：1平手。

林哲瑄今晚進行引退賽。記者陳正興／攝影
林哲瑄今晚進行引退賽。記者陳正興／攝影

中職 樂天 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／林哲瑄最後一次守中外野想接球 林泓育：要他去牆外接可以嗎？

中職／林哲瑄生涯最終戰先發第1棒 盼能在中外野接到球

MLB／今井達也5.2局9K奪大聯盟首勝 鄧愷威接替投2.1局送3K無失分

日職／「台灣對決」沒上演 林安可連7場安打、宋家豪奪本季首勝

相關新聞

中職／兄弟破球團史最慢第2勝M1 原紀錄來自林威助卸任球季

中信兄弟隊開季不順，吞下3連敗後，目前以1勝5敗居聯盟爐主，今天要在本季第7場比賽挑戰入手第2勝，如果還是贏不了，將打破2023年林威助保持的球團史開季最慢第2勝紀錄。

中職／外野3獅開砲含田子杰生涯首轟 獅隊奪第4勝獨居龍頭

統一獅作客台中洲際棒球場對上中信兄弟，外野3獅朱迦恩、田子杰、邱智呈各轟出一發全壘打，幫助球隊以9：4搶下勝利，獅隊收下近期三連勝，開季戰績4勝1敗獨居聯盟龍頭。

中職／林哲瑄引退賽「如願」敲1安、1次守備機會 2局上退場正式謝幕

富邦悍將隊37歲外野手林哲瑄生涯最後一次以球員身分出賽，今天在新莊棒球場對上樂天桃猿隊，擔任先發第1棒、中外野手，打完一個打席、接到一顆外野飛球後，在2局上就被換下場，正式向選手生涯說再見。

中職／「費嫂」化身小龍女！天母球場亮相成嬌點 開心享受台式應援文化

守護者隊台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）開季從3A起步，他的太太漢娜（Hanna Fairchild）接受味全龍隊邀請來台，今天在天母棒球場亮相，享受台式應援文化，她說：「台灣球迷有滿滿能量，經典賽的感受很不真實，很榮幸來到這裡。」

中職／林哲瑄旅美跑壘遭「震撼教育」修正態度 盼傳承拚戰精神

結束球員生涯最終戰，富邦悍將球星林哲瑄今天表示，旅美初期跑壘沒衝刺遭到震撼教育，讓他必須修正、要以積極態度面對，並期許隊...

圖輯／陳晨威猛打 助樂天桃猿止敗

樂天桃猿隊苦吞四連敗後，今天面對富邦悍將隊，打線全場敲9安，陳晨威單場3安包括個人本季第3轟，猿隊寫下本季單場最多得分，以5：1拿下本季第二勝，終止近期四連敗；悍將隊在林哲瑄的引退賽沒能贏球，林哲瑄生涯最終戰僅獲一打席，以1安1得分作收，球員生涯正式謝幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。