快訊

綠營瑟瑟發抖？拚連任蔣萬安最新民調出爐 比前次還高4.4%

外媒爆美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」

歌迷1樓跌落B1…Super Junior演唱會受傷粉絲現況曝光 厲旭醫院守候陪伴全程

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林安可先發守備連8場敲安 宋家豪投1局中繼成功

中央社／ 台北5日電
林安可(右)與擊出全壘打的隊友桑原将志擊掌。取自西武官方X
林安可(右)與擊出全壘打的隊友桑原将志擊掌。取自西武官方X

旅日西武獅隊台灣好手林安可首度一軍守備先發出賽，5打數敲1支安打、開季連8場出賽敲安；樂天金鷲宋家豪延長賽登板1局無失分、中繼成功。西武、樂天鏖戰12局1比1握手言和。

埼玉西武獅隊台灣好手林安可今天賽前7場日職一軍出賽都是擔任指定打擊，西武隊今天在主場西武巨蛋迎戰樂天金鷲隊，林安可首度守備先發出賽，打3棒、守右外野，1局下遭觸身球保送上壘。

西武隊2局打完0比1落後，3局下靠著桑原將志陽春砲將比數扳平，1人出局後，林安可敲出右外野方向安打，2人出局後渡部聖彌獲得四壞保送，但攻勢沒有延續、沒能多追加分數。

林安可5局下敲出左外野方向飛球出局，7局下敲出游擊方向飛球出局；兩隊9局打完1比1僵持不下，延長賽10局下，林安可吞下三振，12局下2人出局、得點圈有人機會，林安可敲出一壘方向滾地球出局，沒能當英雄、成為比賽最後一個出局數。

樂天金鷲隊陣中台灣投手宋家豪連2天後援登板，今天11局下後援登板，被首名打者渡部聖彌敲出安打，1人出局後投出四壞保送，接著製造滾地球出局、穩守不失分。

西武隊林安可今天總計5打數敲出1支安打，開季連8場出賽敲安，賽後打擊率2成50；樂天隊宋家豪後援登板用10球投1局，被敲出1支安打，投出1次四壞保送，無失分，最快球速147公里，奪下中繼成功，連2場出賽無失分，賽後防禦率1.93。

日職 樂天金鷲 林安可

延伸閱讀

日職／古林睿煬後援1局關門 飆速153連兩戰無失分

MiLB／鄭宗哲大雪紛飛3A連兩戰開轟 陳柏毓2A先發登板無關勝敗

MLB／今井達也5.2局9K奪大聯盟首勝 鄧愷威接替投2.1局送3K無失分

日職／「台灣對決」沒上演 林安可連7場安打、宋家豪奪本季首勝

相關新聞

中職／兄弟破球團史最慢第2勝M1 原紀錄來自林威助卸任球季

中信兄弟隊開季不順，吞下3連敗後，目前以1勝5敗居聯盟爐主，今天要在本季第7場比賽挑戰入手第2勝，如果還是贏不了，將打破2023年林威助保持的球團史開季最慢第2勝紀錄。

中職／外野3獅開砲含田子杰生涯首轟 獅隊奪第4勝獨居龍頭

統一獅作客台中洲際棒球場對上中信兄弟，外野3獅朱迦恩、田子杰、邱智呈各轟出一發全壘打，幫助球隊以9：4搶下勝利，獅隊收下近期三連勝，開季戰績4勝1敗獨居聯盟龍頭。

中職／林哲瑄引退賽「如願」敲1安、1次守備機會 2局上退場正式謝幕

富邦悍將隊37歲外野手林哲瑄生涯最後一次以球員身分出賽，今天在新莊棒球場對上樂天桃猿隊，擔任先發第1棒、中外野手，打完一個打席、接到一顆外野飛球後，在2局上就被換下場，正式向選手生涯說再見。

中職／「費嫂」化身小龍女！天母球場亮相成嬌點 開心享受台式應援文化

守護者隊台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）開季從3A起步，他的太太漢娜（Hanna Fairchild）接受味全龍隊邀請來台，今天在天母棒球場亮相，享受台式應援文化，她說：「台灣球迷有滿滿能量，經典賽的感受很不真實，很榮幸來到這裡。」

中職／林哲瑄旅美跑壘遭「震撼教育」修正態度 盼傳承拚戰精神

結束球員生涯最終戰，富邦悍將球星林哲瑄今天表示，旅美初期跑壘沒衝刺遭到震撼教育，讓他必須修正、要以積極態度面對，並期許隊...

圖輯／陳晨威猛打 助樂天桃猿止敗

樂天桃猿隊苦吞四連敗後，今天面對富邦悍將隊，打線全場敲9安，陳晨威單場3安包括個人本季第3轟，猿隊寫下本季單場最多得分，以5：1拿下本季第二勝，終止近期四連敗；悍將隊在林哲瑄的引退賽沒能贏球，林哲瑄生涯最終戰僅獲一打席，以1安1得分作收，球員生涯正式謝幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。