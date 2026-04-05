中職／林安可先發守備連8場敲安 宋家豪投1局中繼成功

旅日西武獅隊台灣好手林安可首度一軍守備先發出賽，5打數敲1支安打、開季連8場出賽敲安；樂天金鷲宋家豪延長賽登板1局無失分、中繼成功。西武、樂天鏖戰12局1比1握手言和。

埼玉西武獅隊台灣好手林安可今天賽前7場日職一軍出賽都是擔任指定打擊，西武隊今天在主場西武巨蛋迎戰樂天金鷲隊，林安可首度守備先發出賽，打3棒、守右外野，1局下遭觸身球保送上壘。

西武隊2局打完0比1落後，3局下靠著桑原將志陽春砲將比數扳平，1人出局後，林安可敲出右外野方向安打，2人出局後渡部聖彌獲得四壞保送，但攻勢沒有延續、沒能多追加分數。

林安可5局下敲出左外野方向飛球出局，7局下敲出游擊方向飛球出局；兩隊9局打完1比1僵持不下，延長賽10局下，林安可吞下三振，12局下2人出局、得點圈有人機會，林安可敲出一壘方向滾地球出局，沒能當英雄、成為比賽最後一個出局數。

樂天金鷲隊陣中台灣投手宋家豪連2天後援登板，今天11局下後援登板，被首名打者渡部聖彌敲出安打，1人出局後投出四壞保送，接著製造滾地球出局、穩守不失分。

西武隊林安可今天總計5打數敲出1支安打，開季連8場出賽敲安，賽後打擊率2成50；樂天隊宋家豪後援登板用10球投1局，被敲出1支安打，投出1次四壞保送，無失分，最快球速147公里，奪下中繼成功，連2場出賽無失分，賽後防禦率1.93。