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中職／「費嫂」笑容甜美完成開球 啦啦隊初體驗超開心

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
「費嫂」漢娜在天母棒球場擔任開球貴賓。圖／味全龍隊提供
「費嫂」漢娜在天母棒球場擔任開球貴賓。圖／味全龍隊提供

「費嫂」漢娜（Hanna Fairchild）接受味全龍隊邀請來台，今天在天母棒球場度過忙碌的一天，賽前先接受媒體聯訪，接著擔任開球貴賓，比賽開打後再上看台和球迷互動，笑得相當開心。

本屆經典賽中華隊國手費爾柴德（Stuart Fairchild）從守護者隊3A展開新球季，漢娜來台感受台式應援盛況，今天開球儀式前先由龍隊洋投伍鐸指導投球，兩人隨後搭配投捕完成任務，獲得滿場掌聲。

費爾柴德在經典賽出賽4場，合計12打數3安打、獲4次保送，不但有兩支全壘打、攻下6分打點，還有3次盜壘成功，擄獲台灣球迷的心，費仔家人更對台式應援威力留下深刻印象。

漢娜今天穿上龍隊紅色球衣亮相，吸引眾人目光，她帶著甜美笑容說，就是想要現場感受台式應援，很喜歡這種氣氛，能成為其中一分子倍感榮幸。

「費嫂」漢娜加入味全龍隊應援團，笑得相當開心。圖／味全龍隊提供
「費嫂」漢娜加入味全龍隊應援團，笑得相當開心。圖／味全龍隊提供

「費嫂」漢娜（右二）和伍鐸（左二）完成開球儀式。圖／味全龍隊提供
「費嫂」漢娜（右二）和伍鐸（左二）完成開球儀式。圖／味全龍隊提供

「費嫂」漢娜（右）和伍鐸完成開球儀式。圖／味全龍隊提供
「費嫂」漢娜（右）和伍鐸完成開球儀式。圖／味全龍隊提供

「費嫂」漢娜加入味全龍隊應援團，笑得相當開心。圖／味全龍隊提供
「費嫂」漢娜加入味全龍隊應援團，笑得相當開心。圖／味全龍隊提供

「費嫂」漢娜為味全龍隊加油打氣。圖／味全龍隊提供
「費嫂」漢娜為味全龍隊加油打氣。圖／味全龍隊提供

「費嫂」漢娜（左）和吉力吉撈．鞏冠開心互動。圖／味全龍隊提供
「費嫂」漢娜（左）和吉力吉撈．鞏冠開心互動。圖／味全龍隊提供

經典賽 味全 中職

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