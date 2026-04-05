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中職／旅美第一年就收林哲瑄貼心大禮 林子偉：我很尊重他

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
樂天桃猿隊林子偉。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊林子偉。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊外野手林哲瑄有過9年旅美經歷，曾在波士頓紅襪隊拚戰6個球季，他在2012年於紅襪隊登上大聯盟前，正巧碰上18歲的林子偉加盟，兩人短暫地在美國見過一次面，但學長的貼心舉動，讓林子偉至今仍放在心中，且直到今天林哲瑄的引退賽，林子偉才說出這段故事。

目前效力於樂天桃猿隊的內野手林子偉透露，2012年自己旅美加盟紅襪隊第一年，人才到春訓基地，已經有兩箱品牌商品準備好放在他的房間，內有包括運動服飾、釘鞋等物品，一問之下才知道，是當時在3A的學長林哲瑄事先替他準備的。

當時一個18歲的孩子到異鄉打拚，初來乍到就受到學長照顧，林子偉直呼，「當時看到就想說，怎麼會有這麼好的學長。」而兩人直到9月才有機會碰面，當天一起吃飯，並慶祝林哲瑄的生日，林子偉說：「吃完飯，隔天還一起練球，然後學長就被叫上大聯盟了。」

林子偉說，那次是他在美國第一次和學長見面，學長帶著他去吃義大利麵，還回答他的各式疑問，那一餐最後也是由林哲瑄買單，林子偉對於學長的照顧，至今仍十分感激，「很開心遇到這樣的學長，所以我很尊重這位學長。」

年輕時就受到這樣的愛護，林子偉之後也把這樣精神傳承下去，「我自己受人照顧過，所以我當學長也要照顧學弟，畢竟來到紅襪的人不多。」之後劉致榮加盟紅襪時，兩人短暫相遇，林子偉之後就被交易至雙城隊。 

今天林哲瑄在中職進行引退賽，擔任悍將隊先發第一棒、守中外野，林子偉則是擔任猿隊第一棒，兩人同場出賽。

大聯盟 中職 波士頓

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