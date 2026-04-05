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U18東岸聯盟／穀保擊敗高苑奪冠 張乙安連兩戰後援獲MVP

中央社／ 台東5日電
2026東岸聯盟U18棒球錦標賽5日進行冠軍戰，由穀保家商（圖）與高苑工商交手，穀保終場以2比0搶勝、拿下隊史東岸聯盟第3冠。 中央社
2026東岸聯盟U18棒球錦標賽5日進行冠軍戰，由穀保家商（圖）與高苑工商交手，穀保終場以2比0搶勝、拿下隊史東岸聯盟第3冠。 中央社

U18東岸聯盟棒球穀保家商今天在冠軍戰與高苑工商交手，穀保高三投手王銘賢、張乙安依序登板，王銘賢投5局、張乙安後援2局封鎖對手打線，助隊2比0獲勝，張乙安獲選賽會MVP。

2026年東岸聯盟U18棒球錦標賽，穀保家商單日兩戰，今天4強先擊敗台中市聯隊，冠軍戰與高苑工商交手，穀保比賽前半段就有攻勢，2局下2人出局後靠著失誤上壘，陳耀杰三壘打，助隊送回第1分，6局下穀保再靠著安打、失誤、觸身球保送、劉承佐適時安打再添1分保險分。

穀保今天兩任投手都是高三球員，王銘賢先發投5局僅被敲出3支安打，投出2次三振，張乙安後援登板，沒被敲出安打，投出1次三振，隊內測速最快為148公里，兩人合力沒讓對手拿下分數。

穀保家商拿下東岸聯盟隊史第3冠，總教練楊孝承表示，冠軍戰讓高三球員扛住，賽前也鼓勵他們珍惜最後一次東岸聯盟，有看到球員拿出態度。

2026東岸聯盟U18棒球錦標賽冠軍5日出爐，由穀保家商摘下隊史第3冠，球員張乙安（右）後援2局封鎖對手打線，助隊以2比0拿勝，賽後也獲選賽會MVP。 中央社
2026東岸聯盟U18棒球錦標賽冠軍5日出爐，由穀保家商摘下隊史第3冠，球員張乙安（右）後援2局封鎖對手打線，助隊以2比0拿勝，賽後也獲選賽會MVP。 中央社

楊孝承表示，王銘賢這陣子狀態不錯，最快球速約落在141公里左右，控球能力好、變化球具備引誘性。

穀保陣中投打二刀好手張乙安今天兩場比賽都有後援登板關門，4強登板投1局有1次三振，冠軍戰後援投2局，都沒有失掉分數，替球隊守住勝利，獲選賽會最有價值球員（MVP）。

除了高三球員表現，楊孝承也提到，每年參加東岸聯盟就是希望把握機會磨練球員，尋找之後選拔賽的可用之兵，此次兩隊球員包括穀保家商、新北市聯隊觀察，看到不少高一投手投出好表現，包括廖浩丞、林亞倫、王浤洲等人，如果持續維持好表現，之後的青棒選拔賽都有機會。

2026東岸聯盟U18棒球錦標賽穀保家商5日冠軍戰與高苑工商交手，穀保高三投手王銘賢（圖）先發登板，成功封鎖對手打線，助隊以2比0奪冠。 中央社
2026東岸聯盟U18棒球錦標賽穀保家商5日冠軍戰與高苑工商交手，穀保高三投手王銘賢（圖）先發登板，成功封鎖對手打線，助隊以2比0奪冠。 中央社

U18東岸聯盟陳耀杰敲三壘打　看齊陳晨威盼提升長打

U18東岸聯盟棒球賽穀保家商今天與高苑工商爭冠，穀保陳耀杰關鍵三壘打搶分，助隊以2比0順利奪冠；陳耀杰守位內外兼修，有不錯腳程優勢，希望看齊偶像陳晨威、轉型中長程打者。

2026年東岸聯盟U18棒球錦標賽穀保家商今天與高苑工商交手，穀保2局下2人出局後，先靠著失誤上壘，陳耀杰三壘打幫助球隊送回第1分，穀保6局下再添1分保險分，順利拿下比賽勝利。陳耀杰2打數敲出1支安打，貢獻1分打點、為勝利打點。

穀保總教練楊孝承表示，陳耀杰的安打也算幸運，前一棒打者靠著失誤上壘，才有陳耀杰打擊機會，陳耀杰不是長打型打者，屬於執行戰術多的棒次，但守備一直都是優勢，從國小、國中階段就是新北市內很好的內野手，球感很好。

楊孝承表示，陳耀杰除了二壘外，游擊、外野都可勝任，有點類似穀保畢業學長、現效力中職中信兄弟的蔡琞傑，是內外兼修工具人，腳程也是隊內前3名。

陳耀杰表示，2局打席壘上有人，上場抓直球攻擊、沒有猶豫，自評此次東岸聯盟表現不錯，幾乎每場比賽都有安打，也有收穫，打擊時對球的掌握感覺更好。

高二的陳耀杰之前是游擊守位，後來與張乙安換守備位置，改守二壘，他表示沒有太大問題，兩個位置都喜歡，但有機會還是想要回到游擊守位。

陳耀杰的偶像是中職樂天桃猿隊的陳晨威，陳耀杰表示，陳晨威腳程是優勢，但近年也慢慢變成具備長程火力的打者，希望可以向偶像看齊，轉型讓長打提升。

棒球 高苑工商 穀保

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