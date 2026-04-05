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中職／林哲瑄最後一次守中外野想接球 林泓育：要他去牆外接可以嗎？
富邦悍將隊37歲外野手林哲瑄，今晚將迎接球員生涯最後一戰，擔任先發第一棒、中外野手，賽前他許願希望能在中外野接到球，但對於林哲瑄的喊話，對手樂天桃猿隊打者一概拒絕，「才不要，打到中外野的飛球絕對不會是安打。」
林哲瑄今天在新莊棒球場進行球員生涯引退賽，為此他做了不少準備，盼在最後一戰能留下好的回憶，尤其久違地回到外野，他也盼有球能打到中外野，讓他多接幾球。
只是聽到這樣的說法，樂天桃猿隊打者並不買單，他南英商工的學長林泓育一聽到就說，「為什麼要？這樣我要死（出局）一次耶！要他出去外面（全壘打牆外）接可以嗎？」
過去林哲瑄旅美時期效力於紅襪隊的學弟林子偉，今天擔任猿隊開路先鋒，聽到林哲瑄的說法後表示，會打出落地安打，讓學長在中外野「撿」球，「我是要打安打的球，如果打飛球的話絕對不是安打，要打飛球就一定是要過牆，不然哲瑄學長判斷能力太好了。」
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