中職／吉力吉撈身體不適降二軍 球季剛開打讓葉總不敢大意

味全龍隊今天在天母棒球場對台鋼雄鷹隊進行3連戰最後一戰，賽前異動球員名單，將內野手吉力吉撈．鞏冠降到二軍，原來是昨天比賽守備時不慎扭到，造成膝蓋腫脹，必須接受一步檢查。

龍隊今天把吉力吉撈．鞏冠、李致霖下放二軍，郭郁政、吳君奕升上一軍，並註冊李展毅；總教練葉君璋表示，吉力吉撈．鞏冠昨天守備受傷，明天將接受進一步檢查，球季才剛開始，先讓他到二軍休息一比較保險，李致霖則是狀況不太理想。

兩隊在3連戰前兩戰各拿1勝，輸贏都是1分差，一共吸引18484名觀眾進場，今天第3戰邀請守護者隊台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）的太太漢娜（Hanna Fairchild）到場，她不但擔任開球貴賓，也和龍隊啦啦隊Dragon Beauties在看台上一起應援，開心和現場迷互動，現場氣氛相當熱鬧。