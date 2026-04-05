快訊

綠營瑟瑟發抖？拚連任蔣萬安最新民調出爐 比前次還高4.4%

外媒爆美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」

歌迷1樓跌落B1…Super Junior演唱會受傷粉絲現況曝光 厲旭醫院守候陪伴全程

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／吉力吉撈身體不適降二軍 球季剛開打讓葉總不敢大意

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
吉力吉撈．鞏冠因受傷下二軍調整。 味全龍提供
吉力吉撈．鞏冠因受傷下二軍調整。 味全龍提供

味全龍隊今天在天母棒球場對台鋼雄鷹隊進行3連戰最後一戰，賽前異動球員名單，將內野手吉力吉撈．鞏冠降到二軍，原來是昨天比賽守備時不慎扭到，造成膝蓋腫脹，必須接受一步檢查。

龍隊今天把吉力吉撈．鞏冠、李致霖下放二軍，郭郁政、吳君奕升上一軍，並註冊李展毅；總教練葉君璋表示，吉力吉撈．鞏冠昨天守備受傷，明天將接受進一步檢查，球季才剛開始，先讓他到二軍休息一比較保險，李致霖則是狀況不太理想。

兩隊在3連戰前兩戰各拿1勝，輸贏都是1分差，一共吸引18484名觀眾進場，今天第3戰邀請守護者隊台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）的太太漢娜（Hanna Fairchild）到場，她不但擔任開球貴賓，也和龍隊啦啦隊Dragon Beauties在看台上一起應援，開心和現場迷互動，現場氣氛相當熱鬧。

中職 鞏冠 味全龍

延伸閱讀

中職／「費嫂」化身小龍女！天母球場亮相成嬌點 開心享受台式應援文化

中職／吉力吉撈腳部腫脹下二軍 葉總：球季初期保險起見

MLB／道奇四冠王帕赫斯連兩天開轟 大谷連39場上壘再創新高

MiLB／費爾柴德3A單場4安猛打 龍恩本季首支三壘打出爐

相關新聞

中職／兄弟破球團史最慢第2勝M1 原紀錄來自林威助卸任球季

中信兄弟隊開季不順，吞下3連敗後，目前以1勝5敗居聯盟爐主，今天要在本季第7場比賽挑戰入手第2勝，如果還是贏不了，將打破2023年林威助保持的球團史開季最慢第2勝紀錄。

中職／外野3獅開砲含田子杰生涯首轟 獅隊奪第4勝獨居龍頭

統一獅作客台中洲際棒球場對上中信兄弟，外野3獅朱迦恩、田子杰、邱智呈各轟出一發全壘打，幫助球隊以9：4搶下勝利，獅隊收下近期三連勝，開季戰績4勝1敗獨居聯盟龍頭。

中職／林哲瑄引退賽「如願」敲1安、1次守備機會 2局上退場正式謝幕

富邦悍將隊37歲外野手林哲瑄生涯最後一次以球員身分出賽，今天在新莊棒球場對上樂天桃猿隊，擔任先發第1棒、中外野手，打完一個打席、接到一顆外野飛球後，在2局上就被換下場，正式向選手生涯說再見。

中職／「費嫂」化身小龍女！天母球場亮相成嬌點 開心享受台式應援文化

守護者隊台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）開季從3A起步，他的太太漢娜（Hanna Fairchild）接受味全龍隊邀請來台，今天在天母棒球場亮相，享受台式應援文化，她說：「台灣球迷有滿滿能量，經典賽的感受很不真實，很榮幸來到這裡。」

中職／林哲瑄旅美跑壘遭「震撼教育」修正態度 盼傳承拚戰精神

結束球員生涯最終戰，富邦悍將球星林哲瑄今天表示，旅美初期跑壘沒衝刺遭到震撼教育，讓他必須修正、要以積極態度面對，並期許隊...

圖輯／陳晨威猛打 助樂天桃猿止敗

樂天桃猿隊苦吞四連敗後，今天面對富邦悍將隊，打線全場敲9安，陳晨威單場3安包括個人本季第3轟，猿隊寫下本季單場最多得分，以5：1拿下本季第二勝，終止近期四連敗；悍將隊在林哲瑄的引退賽沒能贏球，林哲瑄生涯最終戰僅獲一打席，以1安1得分作收，球員生涯正式謝幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。