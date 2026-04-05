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日職／古林睿煬後援1局關門 飆速153連兩戰無失分

中央社／ 台北5日電
古林睿煬。 資料照
古林睿煬。 資料照

旅日火腿隊台灣投手古林睿煬，今天在與歐力士隊比賽9局後援登板，投1局無失分、飆速153公里，替球隊守住8比2的勝利；古林睿煬無關勝敗、近兩場登板無失分。

日職一軍例行賽北海道日本火腿鬥士隊今天在主場迎戰歐力士猛牛隊，歐力士隊3局上靠著宗佑磨2分砲取得領先，火腿隊6局下靠著保送、田宮裕涼二壘打、奈良間大己三壘打追回2分，將比數扳平。

火腿隊7局下萬波中正開轟，3分砲幫助球隊取得領先，8局下田宮裕涼補上陽春砲，再靠著水野達稀三壘打、五十幡亮汰、雷耶斯（Franmil Reyes）接連安打，單局再添3分保險分。

火腿隊8局打完8比2領先，9局上換上台灣投手古林睿煬登板，讓首名打者森友哉打出捕手上方界外飛球出局，接著四壞保送中川圭太，及時回穩三振野口智哉，接著再製造滾地球出局，沒讓歐力士隊延續攻勢。

古林睿煬今天總計用15球投1局，沒被敲出安打，投出1次三振、1次四壞保送，無失分，最快球速153公里，球隊搶勝，古林睿煬無關勝敗，賽後防禦率3.38。

森友哉 日職 日本

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