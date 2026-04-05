聽新聞
0:00 / 0:00
日職／古林睿煬後援1局關門 飆速153連兩戰無失分
旅日火腿隊台灣投手古林睿煬，今天在與歐力士隊比賽9局後援登板，投1局無失分、飆速153公里，替球隊守住8比2的勝利；古林睿煬無關勝敗、近兩場登板無失分。
日職一軍例行賽北海道日本火腿鬥士隊今天在主場迎戰歐力士猛牛隊，歐力士隊3局上靠著宗佑磨2分砲取得領先，火腿隊6局下靠著保送、田宮裕涼二壘打、奈良間大己三壘打追回2分，將比數扳平。
【試合速報📣】#プロ野球 #lovefighters— パ・リーグ Special【RakutenTV公式】 (@Rakuten_Pacific) April 5, 2026
最後は #古林睿煬 投手が締めて試合終了❗️#北海道日本ハム 8-2 #オリックス で
北海道日本ハムの勝利となりました📣#有原航平 投手が今季初勝利👏
✅年額10％オフキャンペーン中‼️https://t.co/Ww4HzkTeWk
🔽ファーム配信スタート✨… pic.twitter.com/Qo5prnbHXb
火腿隊7局下萬波中正開轟，3分砲幫助球隊取得領先，8局下田宮裕涼補上陽春砲，再靠著水野達稀三壘打、五十幡亮汰、雷耶斯（Franmil Reyes）接連安打，單局再添3分保險分。
火腿隊8局打完8比2領先，9局上換上台灣投手古林睿煬登板，讓首名打者森友哉打出捕手上方界外飛球出局，接著四壞保送中川圭太，及時回穩三振野口智哉，接著再製造滾地球出局，沒讓歐力士隊延續攻勢。
古林睿煬今天總計用15球投1局，沒被敲出安打，投出1次三振、1次四壞保送，無失分，最快球速153公里，球隊搶勝，古林睿煬無關勝敗，賽後防禦率3.38。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。