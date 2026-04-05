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拳擊／姚景愉拳擊亞錦賽止步8強 林郁婷率女將拚決賽門票

中央社／ 台北5日電
林郁婷。 美聯社資料照
林郁婷。 美聯社資料照

在蒙古烏蘭巴托舉行的亞洲拳擊錦標賽，台灣選手姚景愉今天在女子57公斤級8強賽，以0比5不敵烏茲別克勁敵尤塔諾娃遭淘汰；台灣隊在林郁婷領軍下，共4名女將拚決賽門票。

2026年亞洲拳擊錦標賽，台灣代表隊共派出5男、6女參賽，從3月30日開始激戰至今，剩下女子51公斤級郭怡萱、女子54公斤級黃筱雯、女子60公斤級林郁婷、女子65公斤級陳念琴晉級4強。

靠著選拔賽脫穎而出參加亞錦賽的姚景愉，畢業於高雄小港高中，現為樹德科技大學學生，她從國中3年級才開始接觸拳擊，當年就拿下全國第3名，升上高一後，更斬獲全中運金牌。

今天姚景愉參加的亞錦賽女子57公斤級，共計10人參賽，她幸運抽中長籤首輪免戰，8強賽面對烏茲別克好手尤塔諾娃（Nigina Uktamova），可惜在技術、戰術都不如對手下，以0比5吞敗。

根據大會公布的籤表，郭怡萱、林郁婷的4強賽預計在明天中午12時起的賽事登場；黃筱雯、陳念琴的4強賽將於明天下午5時起的賽事開打。

拿下巴黎奧運女子拳擊金牌的林郁婷，相隔約19個月後再戰國際擂臺，這次連過2關挺進4強，將對上北韓勁敵元恩景。

林郁婷生涯曾在亞錦賽拿下2017年54公斤級、2019年57公斤級金牌，若今年能奪冠，將成為在亞錦賽3個不同量級都摘金的女子選手。

台灣隊 樹德科技大學 黃筱雯

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