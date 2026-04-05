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中職／林哲瑄生涯最終戰先發第1棒 盼能在中外野接到球

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
林哲瑄今晚進行引退賽，賽前進行打擊練習。記者陳正興／攝影
林哲瑄今晚進行引退賽，賽前進行打擊練習。記者陳正興／攝影

「悍將遊俠」林哲瑄球員生涯的最後一戰，今天面對樂天桃猿隊，將以先發第1棒、中外野手身分出賽，賽前林哲瑄現身球場進行練習，打擊、跑壘、守備都參與其中，他說：「希望盡量有球打來，讓我接一下。」

林哲瑄過去從旅美發展，2015年加入悍將隊前身義大犀牛隊，去年季後宣布結束球員生涯，今天將進行引退賽，生涯最後一次以球員身分上場，擔任悍將隊開路先鋒，並鎮守他最熟悉的中外野，悍將隊總教練後藤光尊指出，有經過一番考量，「既然他是1號，就用最好的方式安排。」

林哲瑄在去年季後就已轉任教練，直到昨天都還在二軍指導選手，完成教練的工作，他說：「就像往常一樣，開會、練球，感覺這天好像還沒到。」直到昨天練習結束後去做重量，陳真告訴他有特別的人要出席他的引退賽，林哲瑄才開始有感，「好像要引退了。」

今天以球員身分重回新莊棒球場，林哲瑄直呼很懷念，「感覺時間很快，一下就第10年了，新莊球場也有很多美好回憶，好的、壞的都是美好的經驗，第10年還能以球員身分踏入球場，我為我自己感到很驕傲。」

為了這場引退賽，林哲瑄指出，自己有稍微做了些準備，每天在訓練選手之餘，還是會利用練球前進行打擊練習、做重量，但畢竟能練習的時間不是太多。

他也笑說，原本想要把速度拉上來，「有去衝刺，結果第一次衝刺就拉到，之後就停滯了一個月，後面復健、針灸之類的，有點辛苦。」

今天引退賽前，林哲瑄隨全隊進行練習，他坦言有一段時間沒有到外野接球，因此今天也花了比較多時間練習，「希望今天還可以在外野接到球。」至於打擊表現，他笑說：「可能就⋯⋯隨緣。」

聽及他的超級粉絲、悍將隊新秀外野手劉承佑希望他能繳出4支4且開轟的表現，林哲瑄笑說：「這要求有點太高，希望今天可以打一支安打就好。」

林哲瑄今晚進行引退賽，賽前進行打擊練習。記者陳正興／攝影
林哲瑄今晚進行引退賽，賽前進行打擊練習。記者陳正興／攝影

林哲瑄 中職 樂天桃猿

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