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中職／劉基鴻打破帳篷收到領隊通知 找徐若熙當「富親家」

中央社／ 台北5日電
味全龍劉基鴻3局下轟出3分砲。圖／味全龍提供 葉姵妤
味全龍劉基鴻3局下轟出3分砲。圖／味全龍提供 葉姵妤

味全龍隊野手劉基鴻昨天敲出本季首轟打破外野帳篷，還接到領隊通知；而談到好友徐若熙日本職棒的好表現，劉基鴻透露雙方小孩「指腹為婚」，先幫自己女兒找到「富親家」。

昨天在天母棒球場的味全龍與台鋼雄鷹隊之戰，劉基鴻在3局下轟出3分砲，打到左外野的「星空露營席」屋頂出現一個洞，加上後來下起暴雨，帳篷內也下起小雨，龍隊緊急派工作人員補洞。

劉基鴻表示，後來收到領隊丁仲緯的通知「你把帳篷打破了」，自己也很意外，但應該不是因為力量太大，「可能曬太陽久了吧，之前打到過都沒有破啊。」看到球迷淋雨也有點不好意思。

打出本季首轟有沒有通知好友徐若熙？劉基鴻笑說：「我這個還好，他首勝比較厲害。」

徐若熙今年從龍隊轉戰日職福岡軟銀鷹隊，初登板就拿下勝投，劉基鴻當天打電話想要祝賀好友，不料徐若熙說「我在球隊巴士上，不能接電話」，感受到日職的嚴謹風格。

劉基鴻日前舉辦孩子的性別派對，當時還故意問徐若熙「要不要回來」，徐若熙當然無法參與，但也開玩笑回答「小心我的小孩」，原來劉基鴻即將出生的是女兒，而徐若熙家有小兒，想到徐若熙簽下的日職合約，劉基鴻談這個親家之約笑說：「還不錯啦。」

日本 日職 徐若熙

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