中職／吉力吉撈腳部腫脹下二軍 葉總：球季初期保險起見

味全龍隊隊長吉力吉撈．鞏冠昨天守備時腳部受傷，今天下放二軍休養，總教練葉君璋表示，會再進行檢查，球季剛開始保險起見。

龍隊今天做出球員升降，吉力吉撈．鞏冠、投手李致霖下二軍，拉上2名投手郭郁政、吳君奕，郭郁政是今天先發投手。葉君璋解釋，李致霖近期投球狀況不理想，因此下二軍調整，而吉力吉撈昨天受傷後腳部腫脹，「先確定他的腳沒事，不用太急，畢竟球季才剛開始。」

而今天二壘手李凱威並未先發，開季至今4場出賽、16打席沒敲出安打，葉君璋指出，李凱威因為秋訓時腿不舒服，到春訓進度有點慢，主要是這個原因，「打擊以外他還是可以幫助球隊。」

今天葉君璋也協助投手曾仁和在牛棚練投調整，葉君璋認為，目前狀況有越來越好，「對自己的節奏掌握得更好，應該很快就可以出賽。」