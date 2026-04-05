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中職／兄弟「花生漫畫」聯名主題日 推出Snoopy家族限定商品

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「中信兄弟×花生漫畫」聯名主題日將在25、26日登場。圖／中信兄弟隊提供
「中信兄弟×花生漫畫」聯名主題日將在25、26日登場。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊將於25、26日在台中洲際棒球場和富邦悍將隊交手，球團今天宣布舉辦「花生漫畫」聯名主題日「Snoopy & His Siblings：A Journey Together」，邀請球迷進場沉浸在療癒又可愛的Peanuts世界，感受棒球與經典漫畫角色結合的全新魅力。

兄弟指出，這次主題日活動規模全面升級，不僅限於周末兩場主題賽事，更將從14日起提前暖身，活動期間橫跨5場平日、兩場周末賽事，陸續推出聯名主題佈置與互動活動，讓球迷從進場開始就能感受到滿滿的Peanuts氛圍。

4月份生日的球迷在活動期間入場後，前往球迷服務台出示身分證件並核對當日實體或電子賽事門票，即可獲得限量紀念好禮「中信兄弟 × Peanuts聯名生日值星帶」，為壽星留下專屬的球場回憶。

購票入場的球迷都可參與「集點活動」，累積到指定點數即可兌換並參加抽獎，有機會抽到限定隱藏版禮物。

兄弟配合聯名主題日，同步推出多款Peanuts主題限定商品，除了人氣角色Snoopy，還包括他的兄弟姊妹Olaf、Spike、Marbles、Andy以及Belle等角色系列商品，從可愛收藏小物到實用周邊一應俱全。

此外，兄弟球員將於主場賽事中實際穿上本次推出的兩款聯名主題球衣登場應戰，結合Peanuts療癒可愛的設計元素與球隊一貫的拚戰精神，期望以軟萌魅力加上強大團隊戰力，在球場上擊倒對手、為球迷帶來精彩勝利。

中信兄弟 中職 棒球

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