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U18東岸聯盟／台中左投林承俊送張乙安2K 目標再拚青棒國手

中央社／ 台東5日電
台中市聯隊林承俊目標今年拚國手正選。圖中央社提供
台中市聯隊林承俊目標今年拚國手正選。圖中央社提供

U18東岸聯盟棒球台中市聯隊林承俊4強戰先發對穀保家商，投4.1局失1分，球隊0比1吞敗、拿下季軍；林承俊2度三振U18一同培訓的國手張乙安，目標今年再拚，能留在國手正選名單。

2026年東岸聯盟U18棒球錦標賽台中市聯隊4強戰與穀保家商交手，台中市聯隊派出左投林承俊先發，1局下有狀況，被敲出安打，再因為失誤、暴投失掉1分。

林承俊今天總計投4.1局，被敲出4支安打，投出5次三振、3次四死球保送，失掉1分非責失分，打線沒能發揮，台中市聯隊以0比1吞敗，林承俊承擔敗投。

林承俊去年有被選入U18世界盃棒球賽培訓名單中，但沒留在正選名單中，穀保陣中的張乙安則是去年U18世界盃國手，兩人首度在正式賽對決，林承俊送給張乙安2K，賽後兩人閒聊，張乙安放話，下次不會再被三振。

林承俊透露，三振張乙安1次是直球、1次是曲球，教練其實沒有特別配球，說想要丟什麼就丟什麼，之前在U18培訓隊隊內賽時有對決過張乙安，當時被打安打，感覺張乙安又變更強了。

林承俊沒能留在U18正選名單中，回到母隊後更有目標，照著球隊的課表訓練，希望今年能再拚一次、正式當上青棒國手。

林承俊1日在東岸聯盟登板，用12球連飆4次三振，被問起三振率提升，林承俊表示，本來就屬於控球型的投手，沒有特別追求三振，但只要位置丟出來、三振自然會出現。

就讀高二的林承俊身高182公分，最快球速約141公里，出手位置比4分之3再低一點，他表示，從小習慣這樣的出手方式，比較好發力，從去年玉山盃之後有多練滑球，到現在可以比較穩定在比賽中使用，另外還有曲球、變速、二縫線速球，希望在畢業前直球速度提升到145公里，均速也往上拉，身體可以更結實。

U18東岸聯盟高苑晉冠軍戰　鼓勵球員毫無保留拚

U18東岸聯盟棒球賽高苑工商4強與台南市聯隊交手，高苑工商潘辰恩2安2打點好表現，率隊以9比2搶勝、晉冠軍戰；高苑總教練林樺慶表示，沒預期可打入4強，鼓勵球員毫無保留拚。

2026年東岸聯盟U18棒球錦標賽4強戰，高苑工商今天與台南市聯隊交手，高苑2局上就有攻勢，靠著單局5安2次四死球保送，加上對手守備失誤，一口氣打了10人次，攻下6分、奠定勝基，3局上再攻下3分保險分。

高苑先發投手陳瑋倫投3.2局被敲出3支安打，投出4次三振、3次四壞保送，失掉2分責失分，張智隆後援登板投1.1局無失分，替球隊守住勝利。

高苑2棒潘辰恩單場2安貢獻2分的點，另有1次觸身球保送，扮演稱職2棒；林樺慶稱讚潘辰恩打擊觀念好，每場比賽越來越進入狀況，關鍵時候有把握，打擊中等，守備能力也不錯，從後段棒次慢慢挪到打2棒。

高苑此次以高一、高二球員為主，帶進7名高三球員，林樺慶表示，沒有想過可以打入4強，高三球員表現不錯、帶領學弟，今天與台南市隊交手，鼓勵球員強攻、毫無保留，不要猶豫，大家也都做得不錯。

潘辰恩自評喜歡打前段棒次，在木棒聯賽最後一個階段狀況下滑，在東岸聯盟之前也有詢問教練，微調打擊動作，這次比賽打擊有不錯的表現，自認腳程、守備都是優勢，但對於外野守備的判斷最有信心。

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